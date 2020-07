El primer alcalde que dimite en lo que va de legislatura en Salamanca

La dimisión del alcalde pedáneo de Mozodiel de Sanchíñigo es la primera de un primer edil que se registra en la provincia durante esta legislatura, ya que en este primer año lo único que se han producido han sido dimisiones y renuncias de concejales.

Ángel Ávila ha presentado su renuncia en el Ayuntamiento de Villamayor, localidad de la que depende la entidad menor. En su escrito, Miguel Ángel Ávila alega motivos personales, sin embargo, está acompañado de una carta de despedida en la que, el hasta ahora regidor de la pedanía, asegura que “no somos de segunda ni somos un problema para que los políticos que gobiernen el municipio lo vean así, y si lo ven así es simplemente por que no quieren que sea otra cosa”.

Una clara referencia al sentimiento que tienen muchos vecinos de la entidad, quienes esperaban que, al integrarse en Villamayor de Armuña (anteriormente pertenecían a Castellanos de Villiquera), las urgentes mejoras que necesitan llegarían hasta la localidad.

Sin embargo, el detonante que ha generado malestar entre los vecinos de la pedanía ha sido que el Ayuntamiento de Villamayor no ha incluido ningun proyecto de la localidad en las subvenciones de Planes Provinciales. Esto podría haber propiciado la dimisión de Miguel Ángel Ávila que lo debaja claro: “yo no soy de estar por estar, si estoy es para cerrar y hacer proyectos y si no puedo, prefiero que siga otro”, subrayó.

Mozodiel de Sanchínigo ha mejorado sus servicios gracias a su inclusión en Villamayor. Residuos, limpieza de viales, iluminación y atención a los vecinos son algunos de ellos. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo ya que el municipio aún no tiene red de agua potable, ni red de saneamiento. Algo inconcebible en una localidad a tan sólo 8 kilómetros de la capital y en pleno siglo XXI. También necesitan mejorar la conexión a internet para facilitar el asentamiento de población con trabajos profesionales y mejorar el acceso de entrada a la localidad desde la carretera de Ledesma.