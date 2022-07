El plan que espera acabar con la “desertificación financiera” en toda la provincia en 2023

La institución provincial trabaja para lograr que un tercer vehículo sea el encargado de llegar a esas entidades locales. En este caso no será un bibliobús, sino un vehículo dedicado exclusivamente para acercar este servicio a las zonas rurales más alejadas, algo que lógicamente permitirá agilizar las gestiones y llegar a más pueblos diariamente. Se trataría de una inversión prevista para 2023 en la que ya no dependería de dos áreas como sí lo hace actualmente: Desarrollo rural y Cultura.

La Diputación de Salamanca espera también que los dos bibliobuses que llevan el cajero a los pueblos lo hagan durante once meses al año y no como hasta ahora, que durante julio, agosto y septiembre no era posible debido a que los trabajadores estaban adscritos al centro coordinador de bibliotecas. En la institución provincial confían que incluso el próximo mes de septiembre pueda retomarse el servicio.

La puesta en marcha de este modelo que ha diseñado la Diputación de Salamanca ha tenido eco más allá de la provincia y la idea ha despertado el interés de distintas instituciones de todo el país como Zamora y Valladolid, en Castilla y León y otras más alejadas como son Málaga y Teruel.