El pionero acuerdo de dos municipios salmantinos para salvar sus panaderías

La lucha por conservar servicios en los pueblos no cesa. Monleras ha conseguido mantener no solo su panadería, sino la del municipio de Trabanca, en auge. Adam Díaz, de León, y el italiano Giann Franco, afincado en Ourense, emprenden una nueva aventura como panaderos en estas dos localidades.

Todo comenzó cuando el año pasado el panadero de Monleras se jubiló, exactamente como acaba de hacer la panadera de Trabanca —que a su vez ya había tomado el relevo de su marido tras su jubilación—. “No queríamos que se dejara de prestar el servicio”, explica el alcalde, Ángel Delgado.

En aquel momento, y a pesar del apoyo del Consistorio para conseguir que se siguiera horneando pan diariamente en el pueblo, el intento de traspasar la panadería no resultó fructífero. En vista de la situación, el Ayuntamiento dio un paso más y, a través de una empresa de economía social, fue posible la actual gestión de la panadería de Monleras, y con el tiempo, al saber del inminente cierre de la de Trabanca, el pueblo asumió “un riesgo empresarial”.

La búsqueda no fue fácil. “No solo tienen que tener experiencia, tienen que saber lo que se elabora aquí, queremos que se siga sirviendo lo de siempre, que la transición sea lo más suave posible; además debían venir aquí un par de días para ver todo...”, relata el primer edil. “Mentiría si te dijera que no he hablado con más de 150 candidatos”.

Finalmente, Adam se quedó con la panadería de Monleras, que actualmente sirve a Trabanca, hasta que el italiano Giann Franco, que vive en Ourense, se traslade a su nuevo puesto después de haber sido seleccionado. “Espero poder aportar el producto italiano; también estoy aprendiendo a elaborar lo que suele hacerse allí, los productos típicos”, comenta el italiano. Y es que, entre otras cosas, los municipios pierden, junto al pan, repostería, entre la que se encuentra el preciado bollo maimón, al que ya dijo adiós Villaseco de los Reyes a causa de la defunción del querido panadero local.