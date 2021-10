El perro salmantino que triunfa en Inglaterra por su belleza

Que un perro de la raza bulldog inglés reciba las máximas distinciones en los certámenes de belleza y raza más prestigiosos de Inglaterra y que ese perro sea español supone un triunfo histórico por partida doble y todo ello lo ha logrado Carter, un ejemplar criado en la localidad salmantina de Huerta.

“La pandemia obligó a paralizar este tipo de eventos y los perros no podían salir de España pero la mejoría en la situación sanitaria lo permite ahora y Carter está haciendo la campaña de la mano de la criadora Emma Simpson y logrando grandes triunfos que le han llevado a considerarle como el mejor perro de España que ha pisado Inglaterra”, comenta a LA GACETA su criador Kini Cara.

Carter pertenece a la primera camada del afijo The Crown of the bulldog, en la que nacieron tres cachorros más, y tiene actualmente 20 meses. “En Inglaterra pasan un exhaustivo examen veterinario y con una sola marca que tenga el perro en la piel ya es motivo para no optar al premio”, añade Kini Cara. Carter ha protagonizado, además, en las últimas semanas portadas y artículos en prestigiosas revistas dedicadas al mundo canino destacando las excelentes cualidades físicas del animal. “Cuando Carter tenía cinco meses recibimos ya una oferta económica por él y hemos tenido alguna más hasta ahora pero nuestra elección ha sido quedarnos con él”, reconoce su criador. Su estancia en el país anglosajón aún se prolongará algunas semanas más, según avanza Kini Cara. “El 27 de noviembre hay un nuevo evento de bulldog en Inglaterra y tenemos previsto viajar allí para verlo. De cara al próximo año la idea es que Carter compita en abril en el Europeo que se celebrará en París y en junio en el Mundial, en Madrid”, adelanta su propietario.

Tanto para Kini Cara como para su mujer, Merche Hueso, los triunfos de su perro Carter son una enorme satisfacción después del esfuerzo y dedicación que han puesto en él y de su apuesta por esta raza en concreto. “La cría del bulldog inglés es muy sacrificada, durante el primer mes dormimos lo mínimo porque cada dos horas, durante el día y la noche, hay que ponerlos con la madre a mamar y vigilarlos en todo momento”, añaden ambos criadores.

A estas alturas, en el mundo canino, nadie duda de que las cualidades de Carter con apenas 20 meses de vida son ya excepcionales y le abren camino para un futuro de lo más prometedor en el que, por supuesto, llevará a gala el nombre de su país, España, y de su pueblo, Huerta.