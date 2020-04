El minucioso trabajo de desinfección del Ejército en esta residencia salmantina que sigue libre de coronavirus

Cada día se aportan datos de las residencias salmantinas con casos de coronavirus confirmados o aquellas que concentran un gran número, como contamos este viernes. Sin embargo, hay otras como la residencia Sagrado Corazón, en Peñaranda de Bracamonte en los que, por suerte, no se ha registrado ningún positivo ni entre sus residentes ni entre el personal que trabaja a diario allí. Pero no es la única, otros centros más pequeños, prácticamente familiares como la residencia 'Luis González Huertos', la única que hay en la localidad de Valdecarros celebran que el coronavirus no se haya acordado de ellos.

Sin embargo, sus 14 residentes y la pequeña plantilla que compone el equipo han visto cómo este sábado, su habitual calma se ha visto alterada por la presencia de hasta ocho efectivos del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11, encuadrado dentro del Ejército de Tierra, que se han desplazado hasta la pequeña localidad de la comarca de Alba de Tormes para desinfectar cada rincón del centro.

Equipados con los trajes de protección, se han encargado de limpiar todas las estancias: desde el patio exterior al salón o el comedor y todo ello bajo la atenta mirada de sus residentes.