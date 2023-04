El curioso campeonato de pájaros celebrado en una localidad salmantina

Jilgueros, verderones, pardillos y sus mixtos participaron este domingo en un certamen de canto en Peñaranda de Bracamonte. El Pradohorno fue el lugar más idóneo para la realización de este peculiar certamen por sus características, tal y como lo consideraron los encargados de la organización. Aunque el tiempo no fue el idóneo, por la presencia de viento, no obstante los pájaros participantes, en torno a un centenar, sí ofrecieron un gran nivel. El más destacado fue el jilguero educado por Daniel Alonso Carretero al obtener una puntuación de 41 puntos. “Ha destacado sobre el resto al ser un jilguero educado y estos no suelen hacer muchos puntos con el aire”, detalló Fermín Francisco Ortíz Borrego, presidente de la Unión Deportiva Silvestrista de Salamanca.

En el segundo puesto de los jilgueros camperos, quedó un ejemplar de Isidoro Muñoz Valverde y en el tercero, uno de Alexander Muñoz Sáez. De este participante fue el primer jilguero mixto campero, el segundo y el tercero fueron de Juan José Martín Gutiérrez.

Los pardillos que quedaron en primero y segundo lugar son de Mariano González García, y el de Jonatan García Vidal quedó en el tercer puesto. Tres verderones de Mariano González García se hicieron con el primero, segundo y tercer puesto.

Estos fueron los pájaros clasificados, tras pasar por el proceso de valoración llevado a cabo por dos jueces. “Tenemos un código de canto, escuchamos las cantadas de los pájaros y vamos valorándolas en una planilla, luego se suman las buenas y se restan las malas”, explica Diego Sánchez, juez de este certamen.

Rafael Caparrós, el otro juez, dio el visto bueno al lugar elegido para la realización de esta actividad debido a que al tratarse de un prado, “los pájaros se encuentran en su entorno”, aunque lo ideal hubiera sido un tiempo sin tanto viento.

En relación a los cantos esperados ambos jueces ponen como ejemplo del jilguero “la dichada”, del pardillo “los tiriteos” y del verderón “los absorbidos”. Estas son algunos de los tipos de cantos que valoran en estos pájaros.

Las personas que tienen como afición criar estos pájaros y enseñarles a cantar se ayudan de ejemplares maestros para enseñarles. No es lo mismo el jilguero, verderón y pardillo que sus mixtos ya que estos segundos “son hijos de hembra de canario y macho de jilguero, verderón o pardillo”, detalla Jonatan García Vidal, quien participó ayer con jilgueros y pardillos y es aficionado a esta disciplina desde aproximadamente hace ocho o nueve años.