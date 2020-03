El alcalde salmantino que ha llamado a cada vecino para dar ánimos

Una misma sensación de tranquilidad que trasmite el teniente de alcalde, además de propietario junto a su hermano de la tienda de alimentación de La Zarza de Pumareda, Vicente Martín, que señaló ayer que “es una buena noticia que los vecinos, incluidos nosotros, estemos algo más tranquilos después del triste fallecimiento de una convecina, luchando unidos en la esperanza de que no haya que lamentar ningún caso más de coronavirus aquí”.

Una medida, a mayores de las establecidas en el Real Decreto de Estado de Alarma, que “esperamos que pronto podamos retirar y vuelva la normalidad, si se la puede denominar así, de esta cuarentena, reabriendo la tienda, pero esto es algo que a día de hoy es mejor no hacerlo para evitar contagios”.

Como consecuencia del fallecimiento, la Corporación municipal que encabeza Javier Recio comunicó a los vecinos, cerca de 70 residen de manera fija durante el invierno, “la necesidad de cerrar la tienda de alimentación para evitar el único lugar donde se producían encuentros entre vecinos, aunque avisando al mismo tiempo que no se preocuparan por nada, porque el Ayuntamiento se hacía cargo de hacerles llegar a sus casas los productos básicos de los que tuvieran necesidad”.

Estamos haciendo un llamamiento, puerta por puerta aunque telefónicamente, para que los vecinos no se preocupen por esta difícil situación, intentando transmitirles tranquilidad ante el tremendo susto que nos llevamos hace unos días”, afirmó Francisco Javier Recio, alcalde de La Zarza de Pumareda.

La Corporación mantiene un contacto directo, telefónico y por whatsapp, con los vecinos para que no se sientan solos

Esta lucha de un pueblo en su conjunto contra la propagación del virus está siendo en gran medida posible gracias “a que en el pueblo nos conocemos todos, casi podemos decir que somos todos familia, y además quiero agradecer el enorme peso que dan todos ellos a mis palabras y recomendaciones como alcalde, porque no hay que afear ninguna conducta incívica ni ningún comportamiento que infrinja las medidas que se han tomado”, destacó el regidor.

“La gente se siente muy apoyada, ya no solo por la Corporación, sino también por los hijos del pueblo que viven fuera y que están llamando continuamente a familiares, amigos y conocidos para darles ánimos”, señaló el alcalde, “es algo que en mis conversaciones con los vecinos sale siempre a relucir, que en estos días casi están hablando más que en todo el año con aquellas personas que viven fuera, incluso me comentan que reciben llamadas de ánimo e interesándose por cómo está la cosa en el pueblo de gente con la que cuando visitan La Zarza, en verano o en fiestas, se saludan pero no tienen relaciones cercanas”.

El fallecimiento de la vecina de La Zarza y la rápida actuación de la Corporación para evitar nuevos contagios “ha tenido tanta repercusión que incluso he recibido llamadas de personas que no conozco para animarme y transmitir su agradecimiento por la forma de actuar tanto como alcalde como del Ayuntamiento, y esto es algo que se agradece”, afirmó el regidor.

Finalmente, Javier Recio hizo un llamamiento “a los vecinos de los pueblos de la zona para que no señalen a La Zarza por algo que ha podido pasar y que puede pasar en otros lugares, agradeciendo su comprensión en estos momentos difíciles para todos”.