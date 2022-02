El alcalde de Béjar zanja por el momento la nueva crisis en el Ayuntamiento: “Entiendo que ha cometido un error”

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha dado por buenas las explicaciones del concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido, sobre la presencia de dos personas trabajando en la estación de esquí sin contrato y ajenas al propio Ayuntamiento: una trabajadora de una subcontrata y otra, un asesor externo, según las explicaciones del propio Garrido.

“Entiendo que ha cometido un error que no se ha perpetuado y, si no aparecen más datos, la situación se ha atajado a tiempo”, señaló este lunes Cámara sobre las aclaraciones que ofreció el delegado de la estación. “Ha aportado un documento y no se han repetido los hechos esta semana”, añadió el alcalde que, sin embargo, mantiene paralizadas las bases de las contrataciones que habían sido impugnadas previamente por el PP. No obstante, según aseveró el regidor, “le hemos notificado por escrito que ese asesoramiento tiene que dejar de tenerlo. Es una situación complicada legalmente y no sabemos hasta qué punto”.

Así las cosas, Cámara mantiene las delegaciones de Garrido y todo apunta a que optará por ver qué sucede con el Partido Popular ya que, según él mismo indicó, “se reserva posibles acciones jurídicas”. Los ‘populares’ ofrecerán este martes una rueda de prensa en la que se conocerá su postura sobre este asunto.

Su portavoz, Alejo Riñones, señalaba que la situación tiene mucha importancia. “No hay excusa posible y esperaremos a ver cómo lo solucionan, pero si el alcalde no lo zanja bien se puede ver envuelto. Él sabe lo que tiene que hacer y más cuando admite que dos concejales del PSOE los vieron trabajando”. Así, esperarán a que sea el regidor el que solucione la situación creada. De lo contrario, valorarán las posibles consecuencias que puede tener esa inacción y, de paso, las posibles acciones que podría llevar a cabo el PP para corregir una situación que considera que “no tiene fácil salida”.