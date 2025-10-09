Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exterior del colegio Miróbriga en Ciudad Rodrigo D. S.

Educación mantiene el criterio sobre las dos matriculaciones pedidas por el AMPA del colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo

Los representantes del colectivo educativo se reunieron con el director provincial para analizar la situación

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:23

Representantes de la asociación de padres y madres del colegio Miróbriga de Ciudad Rodrigo y el director provincial de educación, Ángel Morín, han mantenido un encuentro para analizar la situación de la no admisión de dos hermanos de tres años en ese centro educativo y derivarlos al CEIP San Francisco de la localidad. El AMPA indicaba que la matriculación de esos dos niños «supondría el desdoble del aula de 3 años, solucionando así las graves carencias actuales de esta aula con 21 niños y niñas matriculados a cargo de una única tutora y una profesora auxiliar a media jornada» y que de esta manera la estricta normativa perjudica a municipios de menor tamaño «generando masificación en las aulas y falta de medios y profesores suficientes en nuestros colegios que convierte a nuestros hijos en ciudadanos de segunda», señalan los padres en un comunicado.

Desde la Dirección Provincial de Educación se expuso a los representantes escolares que el colegio Miróbriga no tiene cupo para poder matricular dos alumnos más «ya que en el periodo de matriculación ofertó únicamente 22 plazas para el primer curso del segundo ciclo de infantil» y que por ello se destinaba su matriculación al San Francisco «donde sus 16 alumnos matriculados actualmente sí lo permitirían». Con respecto a al derecho de la familia a elegir centro, («especialmente teniendo en cuenta su deseo de mantener a sus hijos en el programa British que únicamente ofrece el colegio Miróbriga» argumentan desde el AMPA), la Dirección Provincial señaló que se trata de una «preferencia». Desde el AMPA señalan en su comunicado que «si bien esta situación está dentro de la normativa», muestran su «rechazo a la decisión» de la dirección Provincial de Educación y que seguirán «exigiendo el aumento de medios y personal de nuestros colegios que garanticen para nuestros hijos e hijas una verdadera educación pública de calidad».

En este sentido, el PSOE registró en la Cortes de Castilla y León una pregunta dirigida a la consejera de Educación, Rocío Lucas, sobre esta problemática y que será abordada en la próxima sesión plenaria de la cámara regional.

