«Dysphoria», el estreno Rumbo Latòti y «RUCS», favoritos en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo La XXVIII edición ya tiene a los ganadores de los Premios del Público, a los que se suma la performance «Caricature», escogida por el Festival ARCA

S. Dorado Ciudad Rodrigo Martes, 2 de septiembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

La Feria de Teatro ha anunciado a los ganadores de los Premios del Público de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León que convoca cada año la asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo y que conceden los espectadores a través de sus votos. Las compañías Histrión Teatro, Nostraxladamus y La Pera Llimonera han obtenido los galardones en las categorías de sala, calle y público familiar, respectivamente.

Gema Matarranz era la encargada de poner en escena el pasado jueves «Dysphoria», de Histrión Teatro, en el espacio Afecir, un trabajo en el que la actriz se adentraba en el asunto de la disforia de género desde el punto de vista de una madre.

Por otro lado, uno de los 11 estrenos absolutos de este año era «Rumbo Latòti», de Nostraxladamus, una aventura circense que se desarrolló el martes y miércoles en los Jardines de Bolonia en un barco tripulado por acróbatas y músicos. Esta producción de la compañía oscense ha sido la más votada en la categoría de mejor espectáculo de calle.

Finalmente, dirigido por Toni Alba, autor del texto junto a Pere Casanovas y Pere Romagosa, «RUCS, El maleficio del brujo», de La Pera Llimonera, ha sido el elegido en la categoría de mejor espectáculo familiar. La compañía catalana La Pera Llimonera reinterpretaba en esta producción el mundo de los cuentos de la mano de dos comediantes que van de pueblo en pueblo. La propuesta fue la primera de las dirigidas específicamente a niños a partir de 4 años de las programadas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de la localidad salmantina.

Colaboración con el Festival ARCA premia a la portuguesa PIA

Otro de los premios de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, el que concede ARCA, el Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo, ha recaído en «Caricature», la performance itinerante de formas animadas, teatro, acrobacias y manipulación de objetos adaptada al espacio público, de la compañía portuguesa PIA (Projectos de Intervenção Artística). PIA ya había embelesado a Ciudad Rodrigo en la edición de la Feria de Teatro de 2019.