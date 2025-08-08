Dos nuevos murales para conquistar el mundo: «Para mí, es hacer un monumento a la identidad del pueblo» Dos nuevas obras de la localidad de Garcibuey forman parte de los nominados a ser mejor mural por la plataforma 'Streetartcities'

D. Sánchez Garcibuey Viernes, 8 de agosto 2025, 06:00

Desde Garcibuey para el mundo. Una premisa que, de nuevo, vuelve a cumplirse, ya que dos de los recientes murales realizados en esta localidad de la comarca de la Sierra de Francia forman parte de la lista de nominados a mejor mural del mundo en el mes de julio, en la prestigiosa plataforma 'Streetartcities'. No es la primera vez que una obra incluida en la iniciativa 'Graffitibuey' es seleccionada: el 'Tritón Miguelón', en mayo de 2023, alcanzó el honor de ser condecorado como el mejor mural del mundo tras ganar la votación popular.

Ahora, dos nuevas propuestas representan a esta localidad. 'Lince Ornamental' es la última obra del artista urbano gallego Tirso Paz, conocido como 'Bublegum'. Este creador fue seleccionado por esta misma plataforma como mejor artista del año 2024, y ha dejado su impronta en una espectacular y colorida fachada en la que rinde homenaje a este animal, marcando en tonos rojizos su condición de especie amenazada, y fusiona el estilo ornamental con el realismo, las influencias de la arquitectura modernista y los trazos heredados de su etapa como tatuador.

El segundo mural candidato ahonda en la tradición del bordado serrano, tan grabado a fuego en el corazón de los serranos y serranas. Las manos de Joaquín Vila engalanaron la fachada de la Casa Consistorial con un cuidado mural en el que los motivos del bordado marcan la pauta y hechizan los sentidos en un viaje de color y tradición, con aroma de arte moderno. El artista tomó el conocimiento de las bordadoras de Garcibuey, con las que compartió el momento de creación, como fuente de inspiración: «Es un gusto poder conocer de primera mano ese conocimiento e intercambiar ideas. Para mí, es hacer un monumento a la identidad del pueblo», decía este artista urbano. Ahora, toca esperar el resultado de las votaciones para saber si Garcibuey se corona como capital mundial del arte urbano, una vez más.

