Imagel del Teatro Calderón de Peñaranda. J. H.

Dos noches de jazz en el Calderón de Peñaranda

Se contará con las puestas en escena de Irati Bilbao Quinteto y Movimiento de Víctor Correa

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:55

El Teatro Calderón de Peñaranda de Bracamonte se prepara para dos conciertos de jazz que tendrán lugar con motivo de las fiestas del patrón de la parroquia, San Miguel Arcángel.

Gracias al programa Históricos con jazz de la Diputación, llegará a la ciudad Irati Bilbao Quinteto que se podrá ver gratis el sábado, 27 de septiembre, a las 21:00 horas. Será necesaria la retirada anticipada de invitaciones en el Centro de Desarrollo Sociocultural de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

El espectáculo Movimiento que une jazz, folk y poesía con la energía de grandes músicos sobre el escenario de Victor Correa será el domingo, 28 de septiembre, a las 20:30 horas. El precio es de 10 euros por persona. Las entradas se podrán comprar de forma anticipada en el Centro de Desarrollo Sociocultural y media hora antes en el Teatro Calderón.

Ambas actuaciones cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.

Serán dos noches mágicas para disfrutar de la mejor música en directo.

