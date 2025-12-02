Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este martes, 2 de diciembre, el aviso amarillo por nevadas en varias zonas de Castilla y León, incluyendo la provincia de Salamanca, concretamente en áreas del Sistema Central como Béjar y Ciudad Rodrigo. Se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas, principalmente por encima de los 1.000 a 1.200 metros de altitud.

El aviso, que indica un riesgo bajo, forma parte del protocolo de coordinación ante situaciones meteorológicas extremas activado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, con el objetivo de garantizar la seguridad en la Red de Carreteras del Estado ante posibles dificultades de circulación.

En Salamanca, la alerta estará vigente desde las 18:00 hasta la medianoche. En otras provincias afectadas, los horarios son variables: en la Ibérica de Burgos, hasta las 12:00; en el Sistema Central de Segovia, hasta mediodía y de 20:00 a 0:00; en la Cantábrica de León y Sanabria, de 16:00 a 22:00; y en el Sistema Central de Ávila, de 19:00 a 0:00 horas.

Se esperan nevadas débiles en zonas de montaña y algunas áreas de meseta del este. La cota de nieve descenderá progresivamente a unos 1.000-1.100 metros en el norte y 1.200-1.300 metros en el sur de la comunidad.

El día estará marcado por tiempo nuboso o cubierto, con intervalos nubosos en las horas centrales. Se prevén precipitaciones débiles de noroeste a sureste en la primera mitad del día y chubascos dispersos por la tarde, más frecuentes en el noroeste. No se descartan bancos de niebla matinales dispersos.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en montaña, mientras que en la meseta se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso. Se prevén heladas débiles en montaña y zonas altas, con viento del suroeste girando al oeste. En las capitales de provincia, las mínimas oscilarán entre -1°C en Ávila y Soria y 4°C en Salamanca y Zamora, mientras que las máximas se situarán entre 7°C en Ávila, Segovia y Soria y 10°C en Salamanca, Valladolid y Zamora.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en las carreteras, evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las vías antes de viajar. Tramos como la autovía A-1, especialmente entre Segovia y Burgos, podrían presentar condiciones complicadas para la circulación.

Este episodio se enmarca dentro de un conjunto de avisos que afectan también a la zona cantábrica de León, la Ibérica de Burgos, el sistema central de Segovia, Salamanca y Ávila, así como la comarca zamorana de Sanabria, reforzando la necesidad de precaución en las zonas de montaña y meseta.