Doñinos traslada la atención al público del Ayuntamiento a la biblioteca

A partir del 23 de septiembre el Ayuntamiento de Doñinos traslada la atención al público de la Casa Consistorial a la biblioteca municipal.

Se trata de una medida temporal que se pone en marcha debido a las obras que se van a realizar en las instalaciones municipales a lo largo de las próximas semanas. El objetivo de la puesta al día de este edificio y otros de la localidad es la mejora de la eficiencia energética en varios recintos e infraestructuras municipales de Doñinos, mejorando la envolvente térmica, reduciendo el consumo de energía primaria no renovable y sustituyendo el sistema de calefacción existente.

Entre los edificios que se van a retocar destacan tanto la Casa Consistorial con más de 400 metros cuadrados, como el centro Sociocultural con casi 900.

La inversión que se ha previsto supera los 347.000 euros y el plazo de ejecución cuenta con un máximo de 4 meses para completar las obras que se enmarcan dentro de las ayudas para inversiones en proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico con el programa DUS 5000, en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la Casa Consistorial, por ejemplo, se llevará a cabo la rehabilitación energética de la cubierta, que cuenta con más de 180 metros cuadrados, mediante la colocación de aislamiento térmico de lana de roca de 8 centímetros y la colocación de un falso techo, en tanto que el centro cultural será un techo de 375 metros cuadrados el renovado así.