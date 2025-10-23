Doñinos estrena la plaza Mingo Ubicada en el centro del municipio y para lo cual, el Consistorio ha empleado una inversión de 50.000 euros

EÑE Doñinos Jueves, 23 de octubre 2025, 19:03 Comenta Compartir

La localidad de Doñinos acaba de estrenar un nuevo espacio público con la finalización de las obras que han permitido transformar un solar en la que desde ahora se denomina plaza Mingo. Se trata de una intervención urbanística que se ha prolongado durante un mes y en la que se ha llevado a cabo una inversión de 50.000 euros.

Así, se ha podido crear una plaza con espacio compartido peatonal y para los coches, en un punto donde se derribó una vivienda antigua que databa de 1930, y donde ahora desaparece la tradicional separación entre acera y calzada, por lo que resulta totalmente accesible.

La zona central de la nueva plaza, que está en la calle Iglesia, cuenta con 80 metros cuadrados de uso peatonal y también en ella se ha colocado, tanto mobiliario urbano, con varios bancos, como incluso varios árboles. En esta plaza se ha planteado una transformación del espacio urbano de forma que cuenta con plataforma única, pero con prioridad para los peatones.

Se han ejecutado pavimentos de hormigón semi pulido en las zonas circundantes y de hormigón impreso en el centro. Además también se ha instalado mobiliario urbano e iluminación.

El municipio sigue en estas semanas inmerso en la obra de la eficiencia energética de la Casa Consistorial y, en breve, se ha previsto que arranque la obra de renovación de la calle Molino, ubicada junto al multiusos, una de las zonas más utilizadas para la vida vecinal.

Temas

Doñinos de Salamanca