Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de regalos y caramelos en las navidades del año pasado. EÑE

Doñinos estrena Nochevieja infantil en sus citas navideñas

El Consistorio ha organizado una decena de actividades, desde el día 20 hasta el 5 de enero

EÑE / Francisco Martín

Doñinos de Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:27

Comenta

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca ha dado a conocer su agenda de actividades para esta Navidad, un programa amplio y participativo que incluye propuestas culturales, talleres, espectáculos familiares y las tradicionales citas con los Reyes Magos.

En este sentido, la programación comenzará el día 20 con un festival solidario en el Centro Polivalente a las 17:30 horas. En él participarán el grupo folclórico 'San Marcos', integrantes de las actividades socioculturales y alumnado del CRA Domingo de Guzmán. Además, habrá rifas, bingos y un mercadillo con manualidades elaboradas por los niños del municipio.

De esta forma, todo lo recaudado irá destinado a la asociación de síndrome de Noonan de Castilla y León. Por otro lado, el Consistorio mantiene abierta la posibilidad de colaborar con actuaciones u obsequios hasta el 16 de diciembre.

La creatividad continuará los días 22 y 29 con un taller de cerámica en familia, dirigido a menores de entre 5 y 14 años acompañados por un adulto. Habrá dos grupos y el taller se realizará en dos sesiones: una para elaborar las piezas y otra para decorarlas. Para participar es necesario inscribirse previamente.

El 23 de diciembre será el turno del taller de cocina navideña para adultos, impartido por la escuela gastronómica 'R-Culinary Revolution', mientras que el día 26 los más pequeños podrán acudir a la biblioteca para escribir y entregar sus cartas a los Reyes Magos o Papá Noel.

La diversión juvenil llegará el 27 con las esperadas minicampanadas, una fiesta con photocall, cotillón, aperitivos y ambientación de Nochevieja. El mes concluirá con el espectáculo 'The magic of christmas', protagonizado por el Mago Oski.

Ya en enero, la música tomará el protagonismo con la discoteca móvil 'Directo 21', en la madrugada del día 1. El día 2 se dedicará a la tradicional decoración de carrozas, y el día 5 será la cabalgata de los Reyes Magos. Además, el Ayuntamiento ha ofertado el programa de conciliación 'Doñicampus'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno europeo de los paquetes perdidos llega a Salamanca
  2. 2 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  3. 3 La única provincia de Castilla y León que estará en aviso amarillo este jueves por nevadas
  4. 4 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  5. 5 La obra que nunca para en Salamanca
  6. 6 Oposiciones de secundaria en 2026: confirmadas las plazas por especialidades y las provincias de examen
  7. 7 Sanidad corrige los servicios mínimos de la huelga médica en Salamanca y añade refuerzos en el turno de tarde
  8. 8

    Incertidumbre en el sector del porcino ibérico tras el desplome histórico del precio del blanco
  9. 9 La nieve se despide para recibir un mes con temperaturas atípicas
  10. 10 Locura total: el Perfumerías Avenida logra una victoria para el recuerdo frente al Valencia BC (58-57)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Doñinos estrena Nochevieja infantil en sus citas navideñas

Doñinos estrena Nochevieja infantil en sus citas navideñas