Doñinos estrena Nochevieja infantil en sus citas navideñas El Consistorio ha organizado una decena de actividades, desde el día 20 hasta el 5 de enero

EÑE / Francisco Martín Doñinos de Salamanca Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:27

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca ha dado a conocer su agenda de actividades para esta Navidad, un programa amplio y participativo que incluye propuestas culturales, talleres, espectáculos familiares y las tradicionales citas con los Reyes Magos.

En este sentido, la programación comenzará el día 20 con un festival solidario en el Centro Polivalente a las 17:30 horas. En él participarán el grupo folclórico 'San Marcos', integrantes de las actividades socioculturales y alumnado del CRA Domingo de Guzmán. Además, habrá rifas, bingos y un mercadillo con manualidades elaboradas por los niños del municipio.

De esta forma, todo lo recaudado irá destinado a la asociación de síndrome de Noonan de Castilla y León. Por otro lado, el Consistorio mantiene abierta la posibilidad de colaborar con actuaciones u obsequios hasta el 16 de diciembre.

La creatividad continuará los días 22 y 29 con un taller de cerámica en familia, dirigido a menores de entre 5 y 14 años acompañados por un adulto. Habrá dos grupos y el taller se realizará en dos sesiones: una para elaborar las piezas y otra para decorarlas. Para participar es necesario inscribirse previamente.

El 23 de diciembre será el turno del taller de cocina navideña para adultos, impartido por la escuela gastronómica 'R-Culinary Revolution', mientras que el día 26 los más pequeños podrán acudir a la biblioteca para escribir y entregar sus cartas a los Reyes Magos o Papá Noel.

La diversión juvenil llegará el 27 con las esperadas minicampanadas, una fiesta con photocall, cotillón, aperitivos y ambientación de Nochevieja. El mes concluirá con el espectáculo 'The magic of christmas', protagonizado por el Mago Oski.

Ya en enero, la música tomará el protagonismo con la discoteca móvil 'Directo 21', en la madrugada del día 1. El día 2 se dedicará a la tradicional decoración de carrozas, y el día 5 será la cabalgata de los Reyes Magos. Además, el Ayuntamiento ha ofertado el programa de conciliación 'Doñicampus'.