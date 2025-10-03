«Es doloroso ser el pueblo con menor renta, aquí se vive muy bien» El alcalde de Macotera, Benjamín Madrid, explica que su pueblo ronda los 1.000 habitantes pero tiene servicios para 4.000

El alcalde de Macotera, Benjamín Madrid, durante una sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento.

Jorge Holguera Illera Macotera Viernes, 3 de octubre 2025, 18:08

«Es una pena que Macotera sea el pueblo con menor renta per cápita, es doloroso», considera el alcalde de Macotera, Benjamín Madrid, a la vez que muestra su sorpresa por esta circunstancia que se da porque en el padrón tenido en cuenta superaba con poco los 1.000 habitantes. En este momento vuelven a tener menos. No obstante, el alcalde sí presume de que su municipio cuenta con servicios para 4.000 personas, que es la población que acoge en verano, sin ningún problema.

«En Macotera se vive muy bien», asegura Benjamín Madrid. «Tenemos supermercado, bancos, cajeros, bares, farmacia, centro médico, el colegio, pistas deportivas, pabellón, piscinas de verano... Tenemos todo tipo de servicios. Cada vez somos menos, por ese motivo recaudamos menos en el Ayuntamiento.

«Ahora ha nacido una niña y creo que es la única que ha nacido en todo el año», lamenta.

«Las dos residencias están a tope y luego quedamos la mayoría que no estamos en edad de trabajar», detalla.

«Las empresas buscan trabajadores y no encuentran, porque queda poca gente joven», añade. «Nosotros en el Ayuntamiento cuando necesitamos gente para trabajar cada vez lo tenemos más complicado», pone como ejemplo. «Las empresas de construcción necesitan gente para trabajar y no la encuentran».

«La población es bastante envejecida, la gente joven se marcha fuera, al año nacen uno o dos niños que se queden a vivir en Macotera, los negocios que cierran no vuelven a abrir porque no hay relevo generacional», resume.

«Si no hay empresas ni gente para trabajar entonces la renta per cápita puede caer», interpreta

Además muchas personas que trabajan en Macotera viven fuera. «Hay agricultores que vienen a hacer las labores y se vuelven a ir», explica el regidor.

«Yo no sabía que era el pueblo con menor renta per cápita, quizá sea que hay muchos pensionistas», indica.

Macotera es una localidad de las más grandes de la comarca de Peñaranda de Bracamonte y continúa siendo punto de referencia para localidades de alrededor. Se trata de una localidad que cuenta con empresas de reconocido prestigio. Un ejemplo de la actividad empresarial de esta localidad se ve en la feria anual que organiza el Ayuntamiento cada primer domingo de mayo.