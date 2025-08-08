Divierteatro festeja el 125 aniversario del teatro de Ciudad Rodrigo

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Viernes, 8 de agosto 2025, 16:38 Comenta Compartir

El 125 aniversario del Teatro Nuevo y Fernando Arrabal serán protagonistas en las edición de este 2025 de Divierteatro, el espacio dedicado dentro de la Feria de Teatro de Castilla y León a los más pequeños para que se inicien en el mundo de las artes escénicas. Así lo anunciaban Popy Vegas y Miriam Hernández, coordinadoras de Divierteatro, en la presentación de este evento en el que estuvieron acompañadas por las ediles Ana Castaño y Belén Barco.

«Este año jugamos con dos conceptos clave: el teatro como casa, como lugar de encuentro y el teatro como juego, como experiencia y como lugar de participación», apuntaba Miriam Hernández. Por ello, la imagen ilustrativa es una casa abierta en la que se encuentra el teatro mirobrigense y que será muy reconocible para los niños y niñas de la localidad.

Divierteatro se celebrará del 27 al 30 de agosto, en horario matinal de 10:00 a 13:00 horas en dos plazas muy próximas entre sí: la del Buen Alcalde y la del Conde. En esta última se ubicará 'Palabreando' y las actividades para las edades más tempranas, como juegos, canciones, maquillaje, talleres plásticos y los cuentos de Habichuela Cuentos, 'El pequeño teatro de Fernando Arrabal'. Como novedad, a cada niño se les entregarán unas gafas de sol «que son un guiño a Arrabal y se entregarán a los primeros para premiar a aquellos que acuden a primera hora».

En la plaza del Buen Alcalde estarán el grueso del resto de propuestas. Los talleres y las instalaciones se intercalarán, como ya es habitual, con diferentes actuaciones diarias que, de forma simultánea, acercarán el circo, el teatro, la narración oral, la música o la magia al público del Divierteatro. Es el caso de 'La sortija de metal', espectáculo de circo de Lila Juegos Reciclados, 'La Magicleta', montaje de magia de calle y circo de Mago Martín que combina magia, humor y circo con altas dosis de improvisación o los conciertos didácticos que el artista burgalés Silberius de Ura ofrecerá en 'Historia inventada de la música inventada', un recorrido desde los orígenes de la música en la prehistoria hasta nuestros días.

El acceso a Divierteatro es gratuito y la edil de Cultura, Belén Barco destacó la importancia de esta cita en la difusión de la cultura y el teatro entre los jóvenes locales.