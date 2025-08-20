Diversión en Santibáñez de la Sierra

Los danzadores abren el paso a San Agustín en el día grande de sus fiestas.

TEL Santibáñez de la Sierra Miércoles, 20 de agosto 2025, 05:30 Compartir

Santibáñez de la Sierra tiene todo listo para comenzar las fiestas de San Agustín, que se celebran del 27 al 29 de agosto en su formato de fechas tradicional, pero que crecen en actividades año tras año, hasta el punto de que ya hay propuestas desde este mismo miércoles.

La Asociación San Agustín, el Ayuntamiento, los camineros de Acasa y los mayores de la Asociación Fuente de San Juan son los colectivos implicados en el desarrollo de un programa que cuenta con propuestas para todos, desde la ruta diurna por los lagares recuperados en el pueblo hasta la animada ruta de las bodegas, sin olvidar los hinchables y juegos para los niños, o las actividades culturales organizadas a través del Ayuntamiento.

Las actividades gastronómicas también son importantes dentro de las fiestas y no faltarán la comida de Acasa, la merienda ofrecida por la organización a los mayores del pueblo, ni la que celebra la propia asociación de mayores. No puede faltar el concurso gastronómico con posterior degustación, que tiene lugar el día del recorrido de las peñas, ni el convite del día de las vísperas ofrecido por el Ayuntamiento, entre otros que se celebran ese día.

Las actividades culturales y deportivas protagonizan el calendario desde estos primeros días de fiesta y, a partir del 27, dejan paso a la programación festiva más tradicional, que en la Sierra —y Santibáñez no podía ser menos— tiene un esquema muy marcado. Así, el día 27 de agosto se celebrarán las vísperas con el recorrido y las danzas por el pueblo en busca de la reina, las damas y los pregoneros, que este año serán los integrantes de la peña 'La Naranja Mecánica'.

El día siguiente, el 28 de agosto, será el día del patrón y contará con la misa, la procesión y el ofertorio en la Plaza. Allí se danzará de nuevo y se le dedicarán las 'Relaciones', esas pequeñas poesías o peticiones que le lanzan sus fieles.

La jornada del 29 está reservada para el día del toro, que este año contará con la novillada sin picadores para Iván Abasolo. Será en la Plaza Mayor, convertida ese día en coso taurino, y, como manda la tradición, el programa incluye también el desmontaje del coso, un acto comunitario donde todos colaboran para que la fiesta salga lo mejor posible.

El programa

Ampliar El festejo taurino se celebra en la Plaza Mayor el 29 de agosto.

Hoy

8:00 horas. Montaje de la plaza.

11:30 horas. Asamblea vermú con música, juegos y convivencia. Comida para los socios de Acasa.

Inicio de los campeonatos de frontón, futbito, futbolín, tute, mus, calva y ping-pong (hasta el día 26).

Mañana

20:00 horas. Merienda de mayores.

22:00 horas. Noche cultural en la Plaza organizada por el Ayuntamiento. Teatro Frankistina por Bambalúa Teatro.

Viernes, día 22

20:00 horas. Engalanamiento con paños y estandartes serranos.

22:00 horas. Noche cultural en la Plaza organizada por el Ayuntamiento. Cine. '¿Quién es quién?' En el juego de pelota.

Sábado, día 23

20:30 horas. Cena de los mayores de la asociación.

22:00 horas. Noche cultural en la Plaza organizada por el Ayuntamiento con Llares Folk.

Domingo, día 24

9:00 horas. Ruta diurna organizada por Acasa para recorrer lagares y tumbas rupestres.

19:15 horas. Ruta de las bodegas con la charanga Lázaro. Desde la Plaza.

22:00 horas. Fiesta de disfraces en la Plaza. Temática: cine.

Lunes, día 25

11:00 horas. Taller de MasterChef en la Plaza.

18:00 horas. Hinchables infantiles y fiesta de la espuma.

Martes, día 26

19:15 horas. Recogida de platos para el concurso de tortillas y postres (hasta las 20:00).

21:00 horas. Merienda de peñas en la Plaza con embutidos, tortillas y postres del concurso.

22:00 horas. Inauguración de peñas con la charanga La Clave.

Miércoles, día 27

19:00 horas. Vísperas y danza tradicional. Convite del Ayuntamiento.

20:00 horas. Pasacalles en busca del cortejo real y pregoneros.

21:00 horas. Coronación de la reina Sheila Rodríguez Gil y las damas Bailey Morán y Aitana Aguadero. Pregón a cargo de la peña 'La Naranja Mecánica'.

0:00 horas. Orquesta Dimensión. Bingo en el descanso.

Jueves, día 28

7:00 horas. Tradicional alborada.

12:30 horas. Misa en honor a San Agustín.

13:30 horas. Ofertorio, relaciones y danza tradicional.

14:00 horas. Convite en la Plaza a cargo del Ayuntamiento.

19:00 horas. Baile en la Plaza a cargo de Arys Música.

0:00 horas. Orquesta One Band. Bingo en el descanso.

Viernes, día 29

7:30 horas. Desayuno en la Plaza a cargo de la Asociación de Mayores Fuente de San Juan.

8:30 horas. Salida a la dehesa Charro de Llen a buscar los toros.

18:00 horas. Pasacalles y danza tradicional.

19:00 horas. Espectáculo taurino sin picadores para Iván Abasolo.

23:00 horas. Disco móvil Lamas.

Sábado, día 30

9:00 horas. Recogida de los paños.

19:00 horas. Desmontaje de la plaza.