Diversión, ocio y tradición en Santiz El municipio celebra hasta el domingo las fiestas en honor a San Miguel

Citas litúrgicas en honor a San Miguel en la localidad de Santiz.

Las fiestas en honor a San Miguel en el municipio de Santiz darán comienzo mañana con un programa variado que busca aunar tradición, cultura y diversión para todos los públicos.

La primera jornada arrancará a las 20:00 horas con el concierto de Juan Carlos Vega, intérprete especializado en versiones de grandes voces de la música española. Media hora más tarde, las calles se llenarán de color y espectáculo gracias a un pasacalles con triciclos, zancudos y una bola de equilibrio. A las 22:00 horas tendrá lugar una cena popular solidaria a favor de Pyfano, cita que se celebrará en el pabellón municipal, antes de que la fiesta se prolongue de madrugada con la macrodiscoteca 'La selvática'.

El sábado 27 estará marcado por las actividades más tradicionales. A mediodía, los más pequeños disfrutarán de carretones y chupinazos, mientras que a las 13:00 horas se desarrollará una masterclass de cardio. La tarde continuará con la charanga y el esperado encierro a las 18:30 horas. Por la noche, los vecinos disfrutarán de la orquesta 'Nuevo versalles', que animará la plaza hasta la llegada de la discoteca móvil.

El domingo 28, tras la misa de las 11:00 horas, se abrirá el mercado medieval, acompañado de un parque infantil en el pabellón y del baile del vermú. La jornada incluirá también juegos tradicionales, un partido de pelota a mano y la actuación de un ilusionista. La orquesta 'Seven' pondrá el broche musical.

Las fiestas se cerrarán el lunes 29 con misa solemne en honor al patrón, charanga, campeonato de petanca, chocolatada, fuegos artificiales y la actuación final de Gherson en solitario.

El programa

Viernes, 26

20:00 h. Concierto musical con Juan Carlos Vega, solista especialista en los principales cantantes del país.

21:15 h. Divertido pasacalles con triciclos, zancudos y bola de equilibrio.

22:00 h. Cena popular solidaria a favor de Pyfano en el pabellón.

00:30 h. Macrodiscoteca 'La selvática'.

Sábado, 27

12:00 h. Carretones, chupinazo y vaquillas para los peques.

13:00 h. Masterclass cardio.

18:00 h. Charanga.

18:30 h. Gran encierro.

00:00 h. Orquesta 'Nuevo versalles. Al terminar, la fiesta continuará con discoteca móvil.

Domingo, 28

11:00 h. Santa misa.

11:30 h. Mercado medieval.

12:00 h. Parque infantil en el pabellón.

13:45 h. Baile del vermú.

16:00 h. Reapertura parque infantil.

18:00 h. Partido de pelota a mano.

20:00 h. Ilusionista.

23:30 h. Orquesta 'Seven'.

Lunes, 29

11:00 h. Charanga.

12:00 h. Santa misa en honor al patrón con tamborilero. Además, sorteo del ramo.

13:30 h. Baile del vermú.

18:00 h. Campeonato de petanca.

19:00 h. Humor.

20:30 h. Aperitivo para todos.

22:00 h. Fuegos artificiales (si está autorizado).

22:20 h. Chocolatada.

22:30 h. Gherson en solitario.

Manuel Hernández, alcalde de Santiz: «Queremos darle una nueva imagen al colegio para que lleguen más niños» Las celebraciones en honor a San Miguel Arcángel son uno de los momentos más esperados por los vecinos para compartir días de ocio y confraternidad. En las fiestas, ¿qué citas son las más esperadas? —Pues desde la degustación de huevos rotos que hemos planteado este año, hasta el encierro, los carretones de los niños y por supuesto la tradicional procesión. ¿Qué obras han ejecutado en los últimos meses? —Hemos arreglado los antiguos depósitos haciendo una impermeabilización y también se ha ejecutado la renovación integral de la calle Asmesnal. Asimismo, se han colocado 16 farolas de tipo led y con placas solares en varios puntos del municipio. ¿Qué objetivos tienen para los próximos meses? —Queremos intentar darle una nueva imagen al colegio quitando los setos. Ahora sólo tenemos 3 alumnos y sería interesante que llegasen familias con niños en edad escolar. Tenemos viviendas disponibles pero las familias que llegan tienen niños más mayores.

