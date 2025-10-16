Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Taller de Halloween en Alba de Tormes. EÑE

Disfraces, juegos y chocolate solidario para celebrar Halloween en Alba de Tormes

El Consistorio ha dado a conocer la programación que se desarrollará en la tarde del 31 de octubre

EÑE

Alba de Tormes

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:00

Comenta

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha dado a conocer las actividades programadas para celebrar Halloween el próximo viernes 31 de octubre, con una jornada llena de propuestas dirigidas a todos los públicos.

En este sentido, la tarde comenzará a las 17:00 horas con una yincana temática. Para participar en esta actividad será necesario inscribirse previamente, bien en las oficinas del Ayuntamiento, o descargando el formulario desde la página web municipal y enviándolo por correo electrónico a 'bienestarsocial@villaalbadetormes.com' antes del 28 de octubre.

«La ubicación de la celebración de la yincana está aún por determinar, dependiendo de la climatología. Se avisará a las personas participantes el lugar de la celebración previamente», ha indicado la concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero.

A partir de las 18:30 horas, la Plaza Mayor se llenará de música y ambiente festivo con la discomóvil, una propuesta pensada para animar a vecinos y visitantes con ritmos actuales y animación para todas las edades. Durante el desarrollo de la discomóvil, se ofrecerá además un chocolate solidario a beneficio de la asociación 'La Sonrisa de María', con un donativo simbólico de 2 euros. Los tiques pueden adquirirse en el Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas.

