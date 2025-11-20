La Diputación visita el AFE de Hostelería en el Seminario de Ciudad Rodrigo Antonio Labrador se unió a alcalde y concejales del Ayuntamiento para conocer de cerca el valor de esta formación a la que la institución provincial proporciona 83.000 euros

S. Dorado Ciudad Rodrigo Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:58

El AFE de restauración, catering y cocina tuvo como invitados hoy al diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, quien, acompañado por el alcalde mirobrigense y varios concejales, visitó las instalaciones y a los alumnos de este proyecto dotado con 333.000 euros, de los cuales 250.000 proceden del ECYL, y 83.000 euros de la Diputación de Salamanca. El curso se está desarrollando con 12 alumnos, que representan el 90% del aforo de la formación.

El mismo comenzó en abril y consta de 9 meses de formación. La clausura se celebrará el 29 de diciembre, finalizando oficialmente al día siguiente. Durante su desarrollo se han ofrecido 6.900 comidas «equilibradas», matizó la docente María Trinidad Comerón, quien remarcó que le trabajo ha sido «duro y difícil», partiendo de una exigencia que asegura que los alumnos apreciarán de cara a su inserción en el mundo laboral. El curso se desarrolla con 7 horas y media y de lunes a viernes, con carácter intensivo.

Por su parte, el diputado, quien tuvo el placer de disfrutar de un ágape al finalizar con los concejales y el alcalde, servido y elaborado por los alumnos, recalcó la importancia de los tres certificados profesionales y las 4 AFEs que desarrolla la institución. También apuntó la salida de de estas formaciones: «Igual que los sanitarios; de cada 10, 9 de colocan en un puesto laboral». También subrayó el «éxito» de estas formaciones y la colaboración con los hosteleros. «Aquí hay cantera, es nuestro propósito».

Anselmo Matilla, rector del Seminario, se centró en la profesionalidad y en el respeto de los participantes, así como la positiva «actividad y funcionamiento». El alcalde Marcos Iglesias reafirmó el compromiso con la Diputación y la importancia de los 105 bares de Ciudad Rodrigo, recordando además que el nuevo CIS «albergará en la planta baja una escuela de hostelería». La coordinadora Eva María Rodríguez matizó la gran labor social de esta AFE para los usuarios, un colectivo desfavorecido.