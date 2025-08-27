Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vecinos y voluntarios de la zona de Cipérez observan con preocupación el avance del fuego.

La Diputación reclama a Marlaska que incluya el incendio de Cipérez en la declaración de zona catastrófica

«Las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas», asegura Javier Iglesias

La Gaceta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:01

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicita explicaciones sobre la decisión del Gobierno de España de excluir el incendio de Cipérez, el mayor registrado en la historia de la provincia, de la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil (zona catastrófica).

El incendio, que comenzó en el término municipal de Cipérez y se extendió a otros siete municipios colindantes (Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, Espadaña, Puertas, Tremedal de Tormes y Peralejos de Arriba), arrasó más de 10.500 hectáreas, provocando un grave impacto medioambiental y cuantiosas pérdidas económicas a agricultores y ganaderos.

En su escrito al ministro, el presidente de la Diputación confía en que se trate de un error administrativo o técnico que pueda ser corregido de inmediato, y ha pedido que se revisen los criterios aplicados para que los vecinos y profesionales afectados tengan acceso a las ayudas estatales correspondientes. «El incendio de Cipérez es una tragedia para toda la provincia de Salamanca, y las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas», ha subrayado el presidente de la Diputación.

