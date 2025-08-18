La Diputación abre el Camino de Hierro a los colegios

S. Dorado La Fregeneda Lunes, 18 de agosto 2025, 14:00 Comenta Compartir

La Diputación de Salamanca acaba de lanzar la convocatoria para abrir el Camino de Hierro a las visitas de centros de Primaria de toda la provincia salmantina, con el fin de promover y mejorar el conocimiento del patrimonio entre los más pequeños, siendo así estos difusores de los atractivos de esta ruta. La oferta está abierta a colegios de municipios con menos de 20.000 habitantes, y, tal y como señala el diputado de Educación, Ángel Peralvo, «este es un proyecto piloto, por así decirlo, para valorar la demanda de los colegios».

De hecho, se realizó una prueba con alumnos de Villamayor a final de curso, y desde entonces se plantea si es una buena propuesta para mantener durante todo el año, y qué mejoras podrían realizarse. Aunque la iniciativa parte del área de Educación, «se trata de algo compartido con Turismo y Cultura», matiza, y que por lo tanto, atañe a las tres áreas. «La idea es continuar con estas visitas en función de lo que nos vayan marcando los centros», asegura.

Por ahora, las veinte visitas actualmente ofertadas, se desarrollarán de martes a viernes entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre, una época complicada en cuanto a climatología, pero la más próxima para dar este impulso lo antes posible. La Diputación provincial se encargará de todos los gastos de la actividad, que abarcará el transporte desde el centro hasta el destino y su regreso; la visita guiada al Camino de Hierro, con parte del primer tramo desde Vega Terrón y una duración de una hora y media aproximadamente; y por último, una visita a la maqueta ferroviaria de La Fregeneda, con una duración de unos 45 minutos.

Las visitas, dirigidas a alumnos mayores de 10 años, se realizarán en grupos de 52 personas incluyendo profesores y monitores acompañantes. Además, será posible organizar las visitas junto a otros centros, siempre bajo un máximo de tres, por proximidad geográfica, formando así un grupo completo que no supere el ratio marcado por la Diputación.

«Lo más importante es que se conozca el Camino de Hierro; es uno de los reclamos más importantes, y los niños pueden empezar a divulgar esta ruta, que quizá muchos adultos aún no conozcan», explica el diputado. «Ellos son el comienzo del futuro de algo que es bueno para nuestra provincia», puntualiza. Los centros interesados pueden presentar su solicitud hasta el 12 de septiembre.