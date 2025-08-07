Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Míriam Agreda, exalcaldesa de Villanueva del Conde. D. S.

Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde

Se debería a discrepancias internas entre Míriam Agreda y el resto de ediles

D. Sánchez

Villanueva del Conde

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:20

Nuevo cambio en una alcaldía de la provincia de Salamanca. En esta ocasión, será la localidad de Villanueva del Conde la que tenga que buscar un nuevo primer edil tras la dimisión de la alcaldesa Míriam Agreda, quien, además, habría ya renunciado a su acta como concejala y abandonado su labor política.

Según fuentes cercanas al Consistorio, el detonante de la marcha de la joven alcaldesa, que entró a gobernar tras los comicios de junio de 2023 y que pertenecía al partido de España Vaciada, serían las discrepancias internas con el resto de concejales de su formación.

Se da la circunstancia de que, en localidades como Villanueva del Conde, las elecciones se realizan a través de listas abiertas, es decir, se elige a los cinco concejales que más votos consiguen independientemente del partido político por el que concurren. Hasta ahora, la Corporación estaba compuesta por cinco ediles, cuatro de España Vaciada y uno del Partido Popular. Ahora, tras la marcha de Agreda, queda una vacante, que será ocupada finalmente por otra integrante del PP, debido a la renuncia del candidato del PSOE, al que le correspondía ese puesto debido a que actualmente trabaja en el Ayuntamiento.

Ahora será José Luis López Rodríguez quien ocupe en funciones el sillón de la Alcaldía en lo que se convoca una sesión plenaria para elegir al nuevo regidor municipal. Dado el reparto de ediles (tres para España Vaciada y dos para el PP), se espera que el nuevo alcalde sea uno de los concejales que ya formaban parte del equipo de Gobierno, como es el caso de López, que ostenta la Tenencia de Alcaldía.

Desde las filas populares, el diputado de zona, Antonio Labrador, tiende su mano a los ediles que quedan de España Vaciada. «Me consta que hay una buena relación con los concejales y por nuestra parte no habría problema en formar un equipo entre ambas formaciones, siempre que ellos así lo estimen oportuno». El diputado de zona da por sentado que el poder se mantendrá desde España Vaciada. Sin duda esta legislatura está siendo una de las más cambiantes desde la llegada de la democracia en la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  3. 3 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  4. 4 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  5. 5 Una treintena de medios trabajan para controlar un incendio en Campillo de Azaba
  6. 6 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  7. 7 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  8. 8 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  9. 9 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»
  10. 10 La Operación Salida 1º de agosto más trágica para Salamanca en más de 10 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde

Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde