Dimite la alcaldesa de Villanueva del Conde

Villanueva del Conde Jueves, 7 de agosto 2025

Nuevo cambio en una alcaldía de la provincia de Salamanca. En esta ocasión, será la localidad de Villanueva del Conde la que tenga que buscar un nuevo primer edil tras la dimisión de la alcaldesa Míriam Agreda, quien, además, habría ya renunciado a su acta como concejala y abandonado su labor política.

Según fuentes cercanas al Consistorio, el detonante de la marcha de la joven alcaldesa, que entró a gobernar tras los comicios de junio de 2023 y que pertenecía al partido de España Vaciada, serían las discrepancias internas con el resto de concejales de su formación.

Se da la circunstancia de que, en localidades como Villanueva del Conde, las elecciones se realizan a través de listas abiertas, es decir, se elige a los cinco concejales que más votos consiguen independientemente del partido político por el que concurren. Hasta ahora, la Corporación estaba compuesta por cinco ediles, cuatro de España Vaciada y uno del Partido Popular. Ahora, tras la marcha de Agreda, queda una vacante, que será ocupada finalmente por otra integrante del PP, debido a la renuncia del candidato del PSOE, al que le correspondía ese puesto debido a que actualmente trabaja en el Ayuntamiento.

Ahora será José Luis López Rodríguez quien ocupe en funciones el sillón de la Alcaldía en lo que se convoca una sesión plenaria para elegir al nuevo regidor municipal. Dado el reparto de ediles (tres para España Vaciada y dos para el PP), se espera que el nuevo alcalde sea uno de los concejales que ya formaban parte del equipo de Gobierno, como es el caso de López, que ostenta la Tenencia de Alcaldía.

Desde las filas populares, el diputado de zona, Antonio Labrador, tiende su mano a los ediles que quedan de España Vaciada. «Me consta que hay una buena relación con los concejales y por nuestra parte no habría problema en formar un equipo entre ambas formaciones, siempre que ellos así lo estimen oportuno». El diputado de zona da por sentado que el poder se mantendrá desde España Vaciada. Sin duda esta legislatura está siendo una de las más cambiantes desde la llegada de la democracia en la provincia.