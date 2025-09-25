Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más» Ha renunciado al cargo en una carta en la que alega que se hace a un lado para que alguien lo 'pueda hacer mejor'

El alcalde de El Pedroso de la Armuña, Ángel Luis Portilla Martínez, que había sido sido condenado por encañonar a otra persona días atrás, ha dimitido de su cargo. Portilla ha presentado su dimisión irrevocable este jueves. En una carta dirigida al pleno municipal, Portilla explicó que los problemas de salud física y mental que arrastra le impiden continuar en el cargo.

El ya exregidor agradeció el apoyo recibido por sus compañeros de corporación y de partido, y pidió disculpas a los vecinos por no haber podido cumplir con sus compromisos electorales. Además, reconoció que la sentencia de culpabilidad dictada este año por hechos ocurridos en 2024 le obliga a dar un paso al lado.

Esta es la carta íntegra de Ángel Luis Portilla Martínez:

EL PEDROSO DE LA ARMUÑA, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Después de pensarlo mucho tiempo y ante las adversidades que he sufrido. He llegado a la conclusión de que tengo que renunciar a mi puesto como Alcalde de este pueblo, ya que debido a los problemas que tengo de salud, mi cuerpo y mi cabeza ya no pueden más, puesto que me siento incapaz de desempeñar mi cargo con los problemas que lleva consigo.

Mi mente no da para más, por tal motivo tengo que dejarlo, después de haberlo meditado mucho, he llegado a la conclusión de que no puedo seguir, y dejar paso a alguien que lo haga mejor.

Yo me siento incapaz de seguir, por lo cual hoy en este pleno, en este momento, pongo mi cargo a vuestra disposición y me sustituya el siguiente de la lista, o quien creáis conveniente.

Quiero agradecer a mis compañeros la ayuda que he recibido por vuestra parte. Hasta aquí ha llegado mi mandato, lo siento, si bien no por ello he estado siempre ahí.

He tratado de hacerlo lo mejor posible, pero mi salud me impide seguir adelante. No hay vuelta atrás. Soy consciente que he aguantado demasiado y que un giro de 180 grados, me ha venido sin yo tenerlo previsto. He intentado aguantar todo lo que he podido, pero la verdad es que no lo he podido aguantar, aunque mi esperanza ha sido mucha, yo, estaré a su disposición en lo que pueda ayudar, aún así, la experiencia ha sido mucha.

Sin más vuelvo a dar las gracias a toda la corporación por el apoyo recibido durante este tiempo, corto, pero muy intenso al menos para mí.

No me quiero despedir sin antes agradecer también la labor y el apoyo de mis compañeras de partido Mª Carmen y Mª José, la ayuda de Roberto y Jesús en mis quehaceres diarios en este ayuntamiento.

También quiero pedir disculpas a todos los vecinos del pueblo por no haber cumplido con mis promesas electorales hasta el final, pero mi salud no me lo permite y después de saber la sentencia de culpabilidad en los hechos acaecidos el año pasado me veo en la obligación de dimitir y espero que lo entendáis.

Por estos motivos yo Ángel Luis Portilla Martínez mayor de edad con DNI: 07812060-H y con domicilio en El Pedroso de la Armuña, C/ Santa Clara nº7, hasta este momento desempeñando el cargo de Alcalde en esta localidad, hoy presento mi dimisión, irrevocable.

Ángel L. Portilla