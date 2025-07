Diez días sin Internet ni teléfono En Galinduste, están desesperados porque, debido a una avería que ya se alarga en el tiempo, no pueden utilizar sus teléfonos, ordenadores y ni siquiera el cajero

Diez días sin cobertura de móvil ni conexión a internet. Esa es la situación que vive desde hace ya más de una semana Galinduste, una localidad del sur de Salamanca, cuyos vecinos comienzan a estar desesperados por la falta de respuesta por parte de Movistar, la compañía que suministra el servicio a gran parte de la población.

Lo que comenzó como un corte más -de esos que, según explican, se repiten cada vez que hay viento o lluvias intensas- ha terminado convirtiéndose en una avería prolongada que afecta a su vida diaria y a servicios esenciales como por ejemplo al servicio del cajero, cuya conexión depende de la citada compañía.

«Lo normal era quedarnos sin señal dos o tres días, pero ya llevamos diez», denuncian algunos residentes de Galinduste. «Y lo peor es que llamamos una y otra vez a la compañía, pero nadie sabe decirnos cuál es el problema. Ni cuándo se va a arreglar. Algunos incluso han visto cómo les colgaban el teléfono sin darles explicación».

El alcalde del municipio, José Lucas, confirma que ayer lunes se cumplen diez días desde que se quedaron incomunicados los clientes de la compañía azul. Según ha podido averiguar, la causa podría estar en un repetidor dañado por una tormenta la semana pasada. «Nos han dicho que están instalando uno nuevo, pero el tiempo pasa y seguimos igual. La verdad es que nos sentimos impotentes», señala.

La falta de red afecta no solo a la comunicación personal de los vecinos, sino también a servicios básicos. Uno de los ejemplos más preocupantes es el del cajero automático del pueblo, que depende de la red de Movistar para operar. «El cajero es de Prosegur, y también les hemos pedido que presionen para que se aceleren los trabajos, pero no tenemos ninguna capacidad de actuación. Lo único que sabemos es que no somos los únicos».

Y es que Galinduste se suma a una lista creciente de municipios salmantinos que han experimentado problemas similares en los últimos días. Entre ellos, Santa Inés, Galisancho, Pelayos, Buenavista, Alba de Tormes o incluso zonas del alfoz de la capital como Carbajosa de la Sagrada (Albahonda I). La situación se repite con una inquietante regularidad en la provincia.

Un caso reciente es el de La Fregeneda. Allí, el pasado martes se produjo una avería en la red móvil e internet que dejó a los vecinos sin servicio. «A ratos nos llega la red de Portugal, y solo entonces tenemos algo de cobertura. Movistar no funciona en absoluto», explicaba su alcalde, Manuel Alonso Rubio. Afortunadamente, el fallo se solucionó relativamente pronto, aunque la preocupación persiste. «La gente está muy quemada. Una avería se puede entender, pero tres días han sido demasiado».

Los vecinos de estas localidades rurales con problemas de conexión solo piden algo de claridad y una solución que no se demore más.