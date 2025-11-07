Días en honor a San Martín en Villaflores

Jorge Holguera Villaflores Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:20 Compartir

Villaflores comienza esta noche a disfrutar de sus fiestas patronales en honor a San Martín de Tours. El Ayuntamiento ha organizado un programa que incluye actividades el sábado, el domingo y el martes, día de San Martín de Tours.

«Son las fiestas patronales», indica el alcalde, Ángel Manuel Montoiro. «Los que vivimos o intentamos vivir en el pueblo casi siempre disfrutamos de las fiestas de San Martín de una forma muy distinta a San Agustín, personalmente prefiero estas porque estamos los propios del pueblo, somos menos, no se hacen peñas y las vivimos todos juntos», opina el regidor. «Es una fiesta mucho más familiar y entrañable, porque en San Agustín nos dividimos en 21 peñas, pero en San Martín estamos todos juntos y hay mayor convivencia», añade.

La primera actividad festiva será esta noche la música del dj Javviggon a cargo del bar.

Mañana habrá jornada de campo en la finca de reses bravas de Tito en Cantalapiedra. No es la primera vez que los vecinos de Villaflores acuden a este encuentro. Este año la novedad será una parrillada posterior. Después, en el pueblo habrá bingo a cargo de los quintos de 2007 y posteriormente baile con la orquesta 'Dakar'. El domingo por la tarde el grupo de sevillanas 'Aires de Sevilla' de El Campo de Peñaranda ofrecerá una actuación.

La principal jornada de estas fiestas será el martes. La iglesia parroquial acogerá la celebración eucarística en honor al patrón y titular de la parroquia, San Martín de Tours. Después se llevará a cabo la procesión con las tradicionales jotas. Más tarde habrá baile amenizado por la charanga 'El Tinglao'. A las siete y media de la tarde la charanga 'El Tinglao' ofrecerá otro baile para el disfrute de los vecinos.

En Villaflores, con San Martín no se terminan los encuentros de otoño e invierno, porque desde el Ayuntamiento ya piensan en programar algún concierto en navidades y baile de nochevieja. Además ya se sabe que el 28 de febrero será la fiesta de la matanza tradicional.

«Están instalando una torre que dará solución al problema de cobertura»

¿Queda algo pendiente?

—A nivel Ayuntamiento tenemos todos los proyectos del año terminados. Si tiene que terminarse este año la antena de telecomunicaciones, se va a poner en funcionamiento en diciembre. Ya la están rematando. Afortunadamente entrará en servicio y solucionará problemas de cobertura porque ahora en Villaflores la cobertura móvil es pésima.

¿Cómo se pasa el invierno en Villaflores?

—Este trimestre es duro, tenemos una población envejecida y con el horario de invierno oscurece a las cinco y media de la tarde. A la gente se les hacen largas las tardes y noches. Seguimos con el proyecto de terapia ocupacional que viene muy bien a la gente mayor. Podían ir más personas pero no quieren. Desde el Ayuntamiento pensamos que hay que hacer actividades, hay que salir y relacionarse. La gente que va a la actividad los jueves lo agradece muchísimo, todas coinciden en que viene muy bien. Además después de la actividad todas se quedan jugando a la brisca. Permanencen socializando, ejercitan la memoria y las relaciones interpersonales. Parece que es algo normal, pero estas cosas favorecen mucho el estado de ánimo. El tener que ir hasta la casa del médico que está a las afueras implica darse un buen paseo. Son cosas que ayudan a que este trimestre se haga un poco más llevadero porque luego ya a partir de enero las tardes empiezan a ser más largas.

EL PROGRAMA

VIERNES 7

23:30 horas Música a cargo de Dj Javiggon en el bar.

SÁBADO 8

13:00 horas Capea en la finca de Tito en Cantalapiedra.

14:30 horas Parrillada en la misma finca.

20:00 horas Bingo a cargo de los quintos de 2007.

00:00 horas Baile a cargo de la orquesta 'Dakar'.

DOMINGO 9

19:30 horas Sevillanas a cargo del grupo de El Campo de Peñaranda, 'Aires de Sevilla'.

MARTES11

12:00 horas Santa misa y procesión con las tradicionales jotas en honor a San Martín, a continuación agasajo y baile, amenizado por la charanga 'El Tinglao'.

19:30 horas Baile a cargo de la charanga 'El Tinglao'.