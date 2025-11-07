Días de fiesta por San Martín en Cristóbal

TEL Cristóbal Viernes, 7 de noviembre 2025, 05:05 Compartir

Los vecinos de Cristóbal tienen todo listo para comenzar esta noche la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Martín de Tours. Unas celebraciones que congregan a vecinos, hijos del pueblo y visitantes en actos de día de y de noche. Y más este año en el que se estrenará el interior del pabellón como espacio para la celebración de las verbenas después de la mejora de la acústica del interior. Habrá, por tanto, más capacidad que en la carpa del exterior y todos los asistentes estarán protegidos de lluvia y frío.

La jornada comenzará hoy con el picoteo y el correpeñas al son de la charanga El Bombazo, para concluir con una sesión de música a cargo de DJ Mon. La jornada del sábado comenzará temprano ya que, a partir de las nueve de la mañana comenzará el faenado del cerdo, que se tendrá que haber sacrificado previamente antes de la llegada del público. Es la primera matanza tradicional del año e inaugura de nuevo el circuito provincial matancero presentado esta misma semana en la Diputación provincial. Contará con mayordomos, la familia Alonso Tubío, que en la jornada del sábado aportará el cerdo protagonista de la celebración. No faltará la degustación de productos del cerdo, que congregará de nuevo a numerosos vecinos y visitantes.

La fiesta seguirá por la tarde con juegos y música para llegar a la noche de verbena con la orquesta gallega Saudade a partir de las once y media de la noche.

La jornada del domingo se dedicará al santo patrón y comenzará con la recepción de autoridades y la imposición de la capa del santo a los mayordomos para acudir con ella a la misa en la iglesia parroquial. No faltará la actuación del coro San Martín de Tours ni el tamboril de José Antonio López, El Emigrante. Habrá procesión y, acabados los actos religiosos, la actividad se trasladará de nuevo al pabellón, donde se celebrará la comida popular a base de patatas meneás con torreznos y chichas, calbotes, café y rifas con las que poder financiar las fiestas del año que viene.

«No habrá carpa y se hará el baile en el multiusos»

¿Qué destaca de las fiestas de San Martín de este año?

—Hay mayordomos y, por tanto, no tendremos hermanamiento con pueblos del entorno. El viernes está el picoteo y el correpeñas con DJ en el multiusos. No habrá carpa este año en la plaza del Humilladero, donde hemos tenido obras, y se hará el baile en el multiusos porque se ha acondicionado el interior acústicamente con una inversión de 44.000 euros de Planes.

¿Qué otras inversiones o mejoras ha realizado el Ayuntamiento?

—Se ha urbanizado la plaza del Humilladero y, con el Plan de Sequía, se ha llevado a cabo la tercera fase del cambio de tuberías desde las captaciones al depósito con una inversión de 48.000 euros. Vamos a contratar también la primera fase de lo que fue el edificio de la antigua pensión para vaciar el interior con 22.000 euros y luego, otra fase con 40.000 euros de ayuda directa de Diputación. También se ha llevado a cabo el Plan de humanización de las travesías de la DSA-214 y la DSA-220. En la primera, se cambió el colector, se ha echado una capa de rodamiento nueva, se ha colocado un semáforo disuasorio. En la otra, se ha prolongado el acerado, también semáforo disuasorio y acondicionado aparcamiento. En la EDAR se han puesto placas de autoconsumo.

EL PROGRAMA

Viernes 9

21:30 h. Picoteo ofrecido por las peñas en el multiusos.

22:30 h. Correpeñas con la charanga El Bombazo: El barrenazo, Lechuzas borrachuzas, Los caperucitos, El miembro, Burbis, La pocilga, La ciénaga y The cave. Al terminar, DJ Mon.

Sábado, 8

09:00 h. Matanza tradicional con el cerdo donado por los mayordomos, la familia Alonso Tubío, con invitación a perrunillas y aguardiente.

13:00 h. Subasta de piezas del cerdo (rabo, orejas, etc).

14:30 h. Degustación de productos del cerdo (jamón, morros, costilla, panceta, choricillos). 5 euros.

15:30 h. Juegos infantiles en la pista o multiusos.

16:30 h. Juegos interpeñas, con disfraces, en la pista deportiva.

18:30 h. Recital flamenco «Rumba Stress». Peña taurina.

23:30 h. Verbena en el multiusos con la orquesta Saudade. Bingo en el descanso.

Domingo 9

12:00 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento. Imposición de la capa a los mayordomos.

12:30 h. Santa misa cantada por el coro de la localidad, imposición de la capa infantil a los niños y procesión con San Martín de Tours con el tamborilero local.

15:00 h. Comida de confraternidad en el multiusos. Patatas con torreznos, chichas, pan, vino, agua, calbotes, licores (8 euros). Durante la comida se realizarán varias rifas.

