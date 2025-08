Días de encuentro para vivir la fiesta

Domingo Sánchez, alcalde de Horcajo de Montemayor: «Es penoso que estemos sin funcionar por no tener secretario»

Tras la celebración de San Pedro, patrón del pueblo, el Ayuntamiento, presidido por Domingo Sánchez, prepara las fiestas de verano para acoger también a los hijos que regresan estos días.

¿Qué destaca de la celebración?

—Empezaron el martes las fiestas de verano, que son las que se organizan para que los hijos del pueblo también las disfruten. Tenemos, por ejemplo, el bingo del día 9, que organiza la juventud y cuyos fondos se destinarán a las fiestas.

¿Cómo va el día a día de la actividad municipal?

—Tenemos el velatorio terminado y queremos ponerlo en marcha. Está acordado con las funerarias para poder usarlo, aunque ojalá no sea necesario. También tenemos el problema de los secretarios. Es penoso que cuatro pueblos estén sin poder funcionar por no tener secretario. La Diputación está ayudando a gestionar el día a día. Creemos que llegará un nuevo secretario en breve, pero hasta entonces estamos limitados, ya que no se pueden hacer certificaciones ni ninguna gestión que requiera la intervención de un secretario.

¿Y el puente?

—El puente de la carretera a Aldeacipreste lo tenemos conseguido con 70.000 euros, pero la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) pide un proyecto que debemos elaborar nosotros. Ahora, cuando escasea el agua, es cuando habría que hacer la obra. Estamos esperando el proyecto.