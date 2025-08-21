Días para disfrutar por San Bartolo en Los Santos

TEL Los Santos Jueves, 21 de agosto 2025, 05:30 Compartir

La localidad de Los Santos se llena durante el mes de agosto y, especialmente, la segunda quincena porque llegan las fiestas de San Bartolo. Las fechas tradicionales se desarrollan del 23 al 26 de agosto, pero la actividad en la localidad es muy intensa. De hecho, ya desde el pasado fin de semana ha habido propuestas de todo tipo como actividades para los niños, la maratón villa de Los Santos, el festival Eurosantos y muchas otras propuestas culturales y deportivas. La programación cuenta con novedades y con las actividades tradicionales que tanto atraen a los santeños y visitantes. No faltará este viernes una nueva edición del Granito Rock, que celebra este año su trigésimo segunda edición, o un homenaje a Javier Álvarez Merino, alcalde de la localidad fallecido en 2020 y que organiza la Asociación de amigos de la plaza de toros de la Virgen del Gozo. Será hoy a partir de la una del mediodía con la presentación de una escultura en la Plaza Mayor.

El programa

Ampliar Concentración el día del chupinazo y pregón.

Hoy

11:00 horas: campeonato de petanca de adultos.

13:00 horas: descubrimiento de una escultura en memoria del exalcalde de la localidad, Javier Álvarez Merino.

15:00 horas: comida homenaje en el prado de la piscina, acompañada por una charanga, un grupo musical y un DJ.

18:00 horas: juegos para el público infantil.

18:00 horas: comienzo del 24 horas de fútbol sala.

20:00 horas: xv edición del concurso de tortillas.

0:00 horas: celebración de 'Los Santos Rave'.

Viernes, día 22

11:00 horas: final del torneo local de Copa Davis.

11:00 horas: campeonato de petanca para adultos.

16:00 horas: campeonato de petanca para niños.

18:00 horas: final del torneo 24 horas de fútbol sala.

21:00 horas: xxxii edición del Granito Rock.

Sábado, día 23

19:00 horas: inauguración de las fiestas de San Bartolo.

0:00 horas: verbena animada por la orquesta Amazonas y, a continuación, sesión de DJ patrocinada por las peñas.

Domingo, día 24

11:30 horas: alborada con animación de dulzaineros.

12:30 horas: misa y procesión en honor a San Bartolomé.

20:00 horas: tercera edición de la yincana titulada 'Noche de misterio en Los Santos'.

22:00 horas: carpa del programa Punto Clave.

0:00 horas: verbena animada por la orquesta Musical Compás y, a continuación, sesión de DJ patrocinada por las peñas.

Lunes, día 25

18:30 horas: novillada en la plaza de toros. contará con seis novillos de la ganadería de Hermanos Mateos para los novilleros y alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: Diego Mateos, Noel García y Emilio García Torres.

0:00 horas: verbena animada por la orquesta Vía Libre y, a continuación, sesión de DJ patrocinada por las peñas.

Martes, día 26

14:30 horas: comida popular en el paraje de El Tejar.

0:00 horas: verbena animada por la macrodiscoteca 'Vértice' y, a continuación, sesión de DJ patrocinada por las peñas.

Noemi Rodríguez, alcaldesa: «El pregón se va a celebrar en la talanquera de la Plaza» Noemí Rodríguez atiende esta entrevista poco antes de la presentación de una publicación sobre el diccionario del habla de Los Santos, una de las muchas actividades previas que se celebran en la localidad como antesala de las fiestas. ¿Qué destaca este año de las fiestas de San Bartolo? —Contamos con actividades previas que ya se han ido realizando y, precisamente, la carrera de autos locos que se celebró el lunes pasado es una de las novedades de este año. Tuvo buena participación. También tendremos aquagym, que no se había hecho nunca, y, por lo demás, se mantiene el esquema habitual de las fiestas. Hay también una rave hard techno, que es también nueva y había demanda. Se celebrará en las pistas deportivas. En cuanto al día a día del Ayuntamiento, ¿qué proyectos destaca? —Hemos cambiado el tejado del colegio, se está haciendo el portalito nuevo y se han cambiado tuberías en una zona del pueblo que eran pequeñas y no llegaba suficiente caudal a los vecinos. Se han realizado reparaciones en las piscinas; los planes los tenemos, una parte, para abastecimiento y saneamiento, y otra parte, para instalaciones deportivas. Se está ejecutando la balsa para incendios y captación de agua en la dehesa, que nos aprobó la Junta, y vamos a poner placas solares en el colegio con el Plan de Optimización Energética. El pregón tendrá novedad, ¿verdad? —Se va a celebrar en la talanquera de la plaza, se recupera ese lugar donde se ha colocado una escalera. El pregonero será Ovidi Carbonell, autor del diccionario.