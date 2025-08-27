Decai animará las fiestas de La Vellés

EÑE / Francisco Martín Miércoles, 27 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Los vecinos de La Vellés ya tienen todo preparado para celebrar un año más sus esperadas fiestas en honor a San Juan Bautista. Hasta el domingo, podrán disfrutar de un completo programa pensado para todas las edades, que combina lo mejor de la tradición con novedosas propuestas.

En este sentido, durante la jornada de hoy podrán disfrutar de una espectacular muestra de aeromodelismo en el Centro Cultural. Mañana, los más jóvenes se divertirán con un megatobogán e hinchables de agua desde las 18:30 horas, y por la noche, el pregón y el chupinazo darán comienzo oficial a las fiestas. Tras el reparto de pañoletas, un pasacalles de disfraces y charanga animará las primeras horas de celebración, que terminarán al ritmo de la orquesta 'Princesa'.

El viernes llegará el plato fuerte con el esperado concierto de Decai, que comenzará a partir de las 23:30 horas. Pero antes, habrá diversión desde la mañana con parque hinchables, toro mecánico, fiesta de la espuma, correpeñas, concurso infantil de disfraces y suelta de vaquillas. Tras el concierto, la fiesta seguirá con la macro-disco 'Mándala'.

El sábado comenzará con los actos religiosos en honor al patrón. Después de la paella a las 14:30 horas, la jornada continuará por la noche con un espectáculo de fuego en la plaza de toros, seguido por la orquesta 'SMS' y una discoteca móvil.

El domingo será el turno de los más madrugadores con una chocolatada y la tradicional carrera de cintas tras la misa del mediodía. Por la tarde, el concurso de postres y la fiesta de colores y espuma cerrarán el programa lúdico, antes del fin de fiesta con la orquesta 'Tucán'.

Ampliar Javier Marcos, alcalde: «Se está gestionando el futuro espacio para un Centro de Día» Apenas lleva dos años al frente del municipio y su impulso para poner al día la localidad se ha dejado notar en el bloque de medidas ya puestas en marcha y en las que llegarán en los próximos meses. ¿Cómo serán las fiestas? —Se han diseñado de forma que hay actividades durante una semana completa en lugar de sólo cuatro días y así dosificamos los actos con novedades que ya se han realizado como una cita teatral y el láser combat y otras tan tradicionales y bien recibidas por los vecinos como la paella, la carrera de cintas e incluso los eventos religiosos. Este año tenemos 20 peñas, algo que nos enorgullece. ¿Qué medidas ya han ejecutado? —Entre las más destacadas está la puesta en marcha de la reforma de la Casa Consistorial y dinamizado tanto la actividad social municipal como la cultural. También se ha ejecutado la rehabilitación de acerado y completado la obra de la Junta de las dos travesías. También se adquirió una casa en ruinas que se ha demolido para ampliar una plaza en la que esperamos poder tener actividades el año entrante. Otro aspecto relevante son las ayudas al alquiler y el apoyo para que la gente se quede a vivir en el municipio, por ejemplo con la ayuda económica directa con los descalcificadores. ¿Qué hay en la agenda municipal de trabajo para los próximos meses? —Es amplia, por ejemplo antes de final de año queremos licitar las obras para techar una pista del frontón y habilitar una sala como gimnasio. También queremos avanzar en el esbozo del proyecto de la piscina municipal y se está gestionando el futuro espacio de un Centro de Día o residencia para mayores.

EL PROGRAMA

MIÉRCOLES

12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Muestra de aeromodelismo a cargo del club Elanio Aeromodelista en el Centro Cultural.

JUEVES

18:30 h. Megatobogán e hinchables de agua.

22:00 h. Pregón, chupinazo y reparto de pañoletas. Al terminar, habrá pasacalles de disfraces con la charanga 'Queloques Band'.

00:00 h. Orquesta 'Princesa'.

VIERNES 29

11:00 h. Parque hinchable con toro mecánico y tren.

13:30 h. Fiesta de la espuma.

18:00 h. Concurso de disfraces infantil.

19:30 h. Correpeñas con la charanga 'Menudo chaperón'.

21:30 h. Gran prix y suelta de vaquillas.

23:30 h. Concierto con Decai. Al terminar, la fiesta continuará al ritmo de la macro-disco 'Mándala'.

SÁBADO 30

12:30 h. Misa y procesión en honor al patrón.

14:30 h. Paella popular.

22:30 h. Espectáculo de fuego en la plaza de toros.

00:00 h. Orquesta 'SMS', seguida de discoteca móvil.

DOMINGO 31

8:00 h. Chocolatada.

13:00 h. Santa misa.

14:00 h. Tradicional carrera de cintas.

18:00 h. Concurso de postres.

19:00 h. Fiesta de colores y de la espuma

00:00 h. Orquesta 'Tucán'.

Además, a lo largo de la mañana se disputará el VIII Campeonato Nacional de Tiro con Arco.