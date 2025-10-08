Los cursos municipales de cultura marcan el inicio de la agenda de octubre en Guijuelo Comienzan también los clubes de lectura, mientras que la ludoteca prepara la celebración de su vigésimo primer aniversario

Los cursos municipales del centro cultural y los clubes de lectura infantil, juvenil y de adultos han sido las primeras actividades en comenzar dentro de la agenda del mes de octubre, que llega a Guijuelo con quince propuestas.

El centro cultural acoge hasta mañana la propuesta «Vivir en el espacio» con motivo de la Semana Mundial del Espacio. La biblioteca acogerá la segunda edición del taller de lettering, la reanudación del programa «Qué te cuentas» junto a Radio Guijuelo y las autoras Leticia Sierra y Susana Hornos o el homenaje a Carmen Martín Gaite el día 15 con un taller creativo de haikus y una lectura en voz alta.

No faltará el día 24 el teatro con «Las mujeres que hay en mí», a cargo de Teatronaos, destinada al público joven y adulto. La ludoteca celebrará su vigésimo primer aniversario el día 21 y tampoco faltarán las propuestas de Halloween del 28 al 30 y el día 31.

