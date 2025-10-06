Cultura y deporte para estar mejor en Peñaranda El Ayuntamiento aprovecha el fin del periodo de matriculación en los cursos ofertados desde las áreas de Cultura y Deportes para dar a conocer que hay más de 900 alumnos

Las áreas de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte han cerrado recientemente los plazos de matriculación. La alcaldesa Carmen Ávila, el concejal de Deportes Pedro Pérez, y la edil de Cultura Sonsoles Núñez han dado a conocer que el número de alumnos supera los 900, más de 400 en propuestas culturales y más de 500 en las deportivas. «Las instalaciones deportivas y culturales están a pleno rendimiento todos los días de las semana, para nosotros es un orgullo decir que Peñaranda se queda escasa de instalaciones porque damos y albergamos muchísimo deporte y muchísima cultura», destaca la alcaldesa.

«La cultura y el deporte son dos pilares fundamentales dentro de la política que llevamos a cabo el equipo de gobierno del Ayuntamiento, creemos que son esenciales para el desarrollo personal y social de la persona y todo ello lleva consigo el bienestar a nivel psicológico y a nivel físico», subraya la regidora.

La edil de Cultura da a conocer que el número de alumnos participantes en las iniciativas puestas en marcha desde su área superan los 400. Precisamente ayer dieron comienzo los cursos de restauración y talla de madera que cuentan con 24 alumnos y los de pintura, ambos con todas sus plazas disponibles cubiertas y se imparten en el instituto Tomás y Valiente. También comienzan hoy los de bordados y labores tradicionales, en los que participan 14 personas, y se llevan a cabo cada martes en el Centro de Desarrollo Sociocultural.

El programa VIVE de animación y estimulación integral para el bienestar, que en la pasada edición contaba con 100 alumnos este año ha ganado 20 más. Las sesiones se llevan a cabo durante cuatro horas de lunes a viernes, descansando el martes, en el Centro Social.

Otra de las propuestas culturales de gran éxito son los talleres de lectura, que cuentan con la participación de 50 alumnos divididos en cuatro grupos.

También se están llevando a cabo los cursos de capacitación digital con 30 participantes en dos grupos, uno para mayores de 60 años y otro para el público en general.

La Escuela Municipal de Música tiene un total de 138 alumnos matriculados.

«A estos datos hay que sumar los cursos que se van incorporando por iniciativa propia o a demanda», añadió la concejal de Cultura.

«Intentamos promover y garantizar las condiciones de la práctica deportiva»

«Tenemos muchísima suerte de poder ofertar esa variedad de actividades por parte de Deportes, lo que intentamos es promover y garantizar las condiciones de la práctica deportiva», justifica el concejal de Deportes, Pedro Pérez.

«Tenemos una oferta variada para diferentes edades e intereses y capacidades con mucha accesibilidad», indica el edil.

En total se cuenta con cinco escuelas deportivas en las que participan más de 230 alumnos. Baloncesto, fútbol-sala, gimnasia rítmica, patinaje y voley son las modalidades disponibles. Además durante seis meses se incorporará un monitor para impartir diferentes modalidades de tenis, tenis de mesa, bádminton y otras para alumnos de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato gratis. Dentro de menos de un mes los pabellones de Peñaranda estarán llenos los fines de semana gracias a los Juegos Escolares de la Diputación.

Por otro lado el concejal de Deportes habla de lo que llaman deportes para adultos en las que participan 275 alumnos. Se trata del ajedrez para adultos y niños, la marcha nórdica, los paseos a buen ritmo, Peñaranda Activa, yoga y zumba. A mayores el edil de Deportes recuerda que Peñaranda organiza otras iniciativas como la Milla solidaria, la Cross en el Pradohorno o la Carrera 1 de Mayo.