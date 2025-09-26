Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Auditorio del centenario teatro Calderón durante una reunión. J.H.

Cultura, deporte y educación para todos en Peñaranda

El Ayuntamiento apuesta por una oferta cultural, deportiva y educativa de calidad como motores de cohesión, accesible para todos los públicos, orientada a la ciudadanía y al desarrollo local

Jorge Holguera

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:43

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte apuesta firmemente por la cultura, el deporte y la educación.

«Reafirmamos nuestro compromiso por nuestros vecinos y vecinas apostando por una oferta cultural, deportiva y educativa de calidad, orientada a la ciudadanía y al desarrollo local, haciendola accesible para todos, porque creemos que la cultura, el deporte y la educación son motores de desarrollo y cohesión», explica la alcaldesa, Carmen Ávila.

En este sentido, el Ayuntamiento apoya la labor de asociaciones culturales, deportivas y clubes mediante acuerdos y convenios.

La ciudad cuenta con propuestas durante todo el año, tanto desarrolladas en edificios públicos como en la calle. Un espacio destacado de la acción cultural y educativa de la ciudad es el Centro de Desarrollo Sociocultural que cuenta con biblioteca dividida en sala de adultos e infantil, tiene la Escuela Municipal de Música, varias aulas para otras actividades, un auditorio y el zaguán en el que se van sucediendo exposiciones y otras actividades durante el año. Algunos ejemplos de propuestas culturales son los conciertos, la programación de teatro, o la apuesta por el cine en el teatro Calderón, otro espacio municipal que acoge mucha actividad durante el año. Peñaranda también destaca por sus deportes y eventos deportivos.

«Nuestra ciudad es un referente en servicios para todas las edades porque invertimos en cultura, educación y deporte, ya que es invertir en el desarrollo de la ciudadanía y de su calidad de vida», subraya la regidora.

