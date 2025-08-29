Cuenta atrás en Navales para sus fiestas

La procesión con la imagen de Nuestra Señora de Navales.

Los vecinos de Navales van a contar con dos etapas en las celebraciones festivas en honor a Nuestra Señora en las que la comisión de fiestas ha puesto especial dedicación. La primera de ellas se desarrollará este fin de semana comenzando mañana con una discoteca móvil en tanto que el domingo estará dedicado al deporte con un maratón popular matinal, la eucaristía y una marcha cicloturista a la una del mediodía.

Por la tarde habrá finales deportivas y en el pabellón, a partir de las nueve de la noche, los vecinos disfrutarán de un concierto bajo el título de Valkyria, con un recorrido de la figura de la mujer en la ópera y la zarzuela, que estará a cargo del coro albense Kyria.

Las citas se retomarán el día 5 con un chupinazo, que no contará con cohete, sino con un sistema sonoro, y la color party a las cinco de la tarde. Tras ellos llegarán la tradicional ofrenda floral a la patrona del municipio a partir de las ocho y media de la tarde y la caldereta popular a las nueve y media. La música de Estratrio completará la noche en la que una discoteca móvil permitirá prolongar las horas de diversión.

El sábado arrancará a las 7 de la mañana con el reparto del desayuno de huevos con chorizo. La tarde contará con el concurso de disfraces a partir de las seis.

A las siete de la tarde llegará el pasacalles con charanga, mientras que la cena contará con un menú compuestos por pollo asados con patatas. La verbena con el grupo Horizon The Show y la música de la discoteca móvil completarán la jornada festiva.

Para el domingo la propuesta programada incluye la misa a las doce del mediodía seguida del pasacalles con cabezudos y la primera sesión del parque infantil, que se repetirá en horario de tarde.

A las tres los vecinos se reunirán para degustar la tradicional comida de hermandad con la paella como menú en tanto que desde las seis y media de la tarde llegará la I Feria de Navales en la Plazuela que estará animada por el grupo Son de Sal.

La verbena desde medianoche completará la jornada. El día grande de las celebraciones religiosas será el lunes que tendrá la misa seguida de la procesión por las calles de la localidad con la imagen de la Virgen como cita principal por la mañana a partir de las doce y media.

Por la tarde se ha preparado un chocolate para los veteranos del municipio que irá seguido de la actuación de los Amigos del Acordeón.

La entrega de trofeos a las ocho y una actuación musical a cargo del grupo Casanova, que arrancará a las diez y media cerrarán las fiestas.

EL PROGRAMA

SÁBADO

23:30 h. Discoteca móvil.

DOMINGO

09:00 h. Maratón popular.

11:45 h. Misa.

13:00 h. Marcha cicloturista.

18:00 h. Finales deportivas.

21:00 h. Concierto Valkyria, con el coro Kyria de Alba de Tormes en el pabellón.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

17:00 h. Chupinazo y color party.

20:30 h. Ofrenda floral

21:30 h. Caldereta popular.

22:30 h. Música con el grupo Extratrio y discoteca móvil.

SÁBADO 6

07:00 h. Huevos con chorizo.

09:00 h. Zorra muerta.

18:00 h. Concurso de disfraces.

19:00 h. Pasacalles con charanga.

21:30 h. Pollo asado con patatas.

00:00 h. Verbena con Horizon The Show. Bingo en el descanso y después discoteca móvil.

DOMINGO 7

12:00 h. Misa.

12:45 h. Pasacalles con cabezudos y parque infantil.

15:00 h. Paella.

18:30 h. I Feria de Navales.

00:00 h. Verbena.

LUNES 8

12:30 h. Misa y procesión seguida de baile vermut.

17:00 h. Chocolate para los mayores.

18:00 h. Actuación Amigos del Acordeón.

20:00 h. Entrega de trofeos.

22:30 h. Actuación musical y fin de fiesta.