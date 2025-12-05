Cuenta atrás para celebrar los cuarenta años de la Matanza típica de Guijuelo El equipo organizador celebra un encuentro para preparar las actividades que se desarrollarán en febrero de 2026

TEL Guijuelo Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:21 Comenta Compartir

La celebración de la cuadragésima edición de la matanza típica de Guijuelo ha comenzado su cuenta atrás con la reunión del equipo organizador. El Museo de la Industria Chacinera acogía la primera reunión de cara a las celebraciones de febrero de 2026 con presencia de la concejala de Turismo y responsable de la Matanza, Sandra Méndez, además de Jesús Merino, los matarifes, las águedas y el padre Blas Rodríguez como presidente de la asociación peregrina Acasan.

El encuentro supuso una primera toma de contacto para organizar el calendario de actividades de cara a la próxima matanza, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero, como es costumbre.

Se desarrolló el primer boceto con propuestas de actividades, fechas y demás iniciativas, que tendrán que ir desarrollándose a lo largo de las próximas semanas con la llegada también de los nombres de los matanceros homenajeados y de otros protagonistas.

La edición de 2026 será especial por la conmemoración de los cuarenta años de matanza típica desde que allá por 1985 tuviera lugar la primera de ellas. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y muchas cosas han cambiado en la matanza, aunque la esencia de la tradición de Guijuelo sigue intacta. Ya no se sacrifica el cerdo ante la vista de todo el mundo, la celebración tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional y el programa de actos complementarios es cada vez mayor.

Han pasado cuarenta años sólo interrumpidos en 2021 por la pandemia (la edición de 2020, al ser en febrero, sí pudo celebrarse) y son muchas las personas que han pasado por la matanza de modo que los recuerdos son cada vez mayores y dignos de celebrar.

