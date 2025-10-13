El cuartel de Lagunilla celebra la festividad de la Virgen del Pilar La misa con los alcaldes de la comarca y un posterior vino de honor con un centenar de personas protagonizan la jornada en la localidad

TEL Lagunilla Lunes, 13 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Lagunilla acogió la celebración del acto institucional con motivo del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil. La misa abrió los actos con presencia de los agentes de la Guardia Civil del cuartel de Lagunilla, que estuvieron arropados por vecinos y por autoridades locales y comarcales, como los regidores de Horcajo de Montemayor, Aldeacipreste, Colmenar de Montemayor, Montemayor del Río, El Cerro, Valdelageve o el anfitrión de Lagunilla, entre otros.

La jornada continuó con la celebración de un vino de honor en las instalaciones del hogar del jubilado con presencia de un centenar de comensales. El Sargento Primero Comandante del puesto de Lagunilla fue el encargado de hablar ante los presentes con un discurso que resaltaba los valores que caracterizan a la Guardia Civil y resaltando la cercanía y proximidad que mantiene el Cuerpo con la población.

Vino de honor celebrado tras la misa.