Cruz Roja en Santa Marta ofrecerá una charla para prevenir la violencia sexual La cita será el miércoles por la tarde a las cuatro y media en la sede con entrada libre y gratuita

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

La sede de Cruz Roja en la localidad transtormesina acogerá mañana, dentro de las actividades programadas con motivo del 25N, una charla con el título «La violencia sexual normalizada e invisibilizada en pareja», con entrada libre y abierta a la población en general.

La cita arrancará a las cuatro y media de la tarde en las instalaciones de Cruz Roja en la calle Virgen del Carmen, 2, con entrada por la travesía del municipio.

La charla se impartirá con el fin de sensibilizar sobre la violencia y que la sociedad aprenda a detectar a tiempo las señales de alarma y actuar desde el primer momento.

Cruz Roja trabaja en el ámbito de la violencia de género con mujeres de todas las edades y circunstancias para minimizar o paliar los efectos de la violencia: desde la sensibilización, dotándoles de herramientas que les sirvan para detectar y combatir la violencia de género, hasta la atención a las víctimas, mediante proyectos específicos y de carácter integral.

En lo que va de año 2025 Cruz Roja en Salamanca ha dado apoyo a 45 mujeres en la provincia a través del proyecto 'Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad', financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.