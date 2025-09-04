Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Voluntarios de Cruz Roja con el presidente comarcal, José Ramón Santamaría y la concejala de Servicios Sociales, Rosa Torres. TEL

Cruz Roja recauda en Béjar 1138,20 euros gracias a la celebración del día de la banderita

Voluntarios de esa entidad se han repartido en cuatro puntos de la ciudad para pulsar la solidaridad de los bejaranos.

TEL

Béjar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:52

La asamblea comarcal de Cruz Roja en Béjar ha logrado este jueves recaudar la cantidad de 1.138 euros con motivo de la celebración del día de la banderita organizada en la ciudad en el marco de la antesala de sus fiestas patronales.

Voluntarios de esa entidad han estado presentes en cuatro puntos con gran afluencia de público como a las plazas Mayor y de España, así como la calle Zúñiga Rodríguez junto al parque municipal y en la calle Río Cuerpo de Hombre junto al centro de salud, en el barrio de Los Praos, con motivo de la celebración del mercadillo semanal de los jueves.

El presidente de esa entidad, José Ramón Santamaría,ha destacado que el dinero obtenido irá destinado a todos los programas que realiza Cruz Roja en Béjar como son el acompañamiento a personas mayores y con talleres y actividades para reducir la soledad no deseada, fomentar el envejecimiento activo y la estimulación cognitiva; el apoyo a la infancia para impulsar el éxito escolar y el ocio saludable; la ayuda a aquellas personas sin oportunidades laborales y las familias con situaciones de vulnerabilidad y emergencia social, entre otros.

