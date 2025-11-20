Cruz Roja prevendrá y sensibilizará sobre violencia sexual en Peñaranda La campaña·«esto no es normal» busca alertar sobre conductas invisibles y normalizadas de violencia en pareja con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

Cruz Roja ha organizado la charla «La violencia sexual normalizada e invisibilizada en pareja», dentro del 25N, con el fin de sensibilizar sobre la violencia y que la sociedad aprenda a detectar a tiempo las señales de alarma y actuar desde el primer momento. Será este lunes día 24 de noviembre a las 11.00 horas en el Espacio Humanidad de Cruz Roja en Peñaranda (calle Santa Apolonia 36) con entrada libre y abierta a la población en general.

Por otra parte, los proyectos que trabajan con infancia y juventud dedicarán la semana a acciones de sensibilización.

Cruz Roja y Cruz Roja Juventud lanzan la campaña por el 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que busca visibilizar la violencia sexual normalizada en pareja. Con el mensaje: «esto no es normal», dan a conocer que 736 millones de mujeres en el mundo, casi una de cada tres, han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, según un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Conductas como la presión para mantener relaciones sexuales, el chantaje emocional, la invasión de la intimidad digital o el consentimiento condicionado suelen confundirse con «pruebas de amor» o «parte natural de la relación». Esta falta de conciencia favorece la no identificación de la violencia por parte de las víctimas y que la sociedad reste importancia a estos comportamientos, perpetuando así el ciclo de la violencia. Abordar el tema permite construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento, previniendo que la violencia sexual se reproduzca en etapas posteriores.

Apoyo a 45 mujeres víctimas en la provincia de Salamanca

Cruz Roja trabaja en el ámbito de la violencia de género con mujeres de todas las edades y circunstancias para minimizar o paliar los efectos de la violencia: desde la sensibilización, dotándoles de herramientas que les sirvan para detectar y combatir la violencia de género, hasta la atención a las víctimas, mediante proyectos específicos y de carácter integral.

En lo que va de año 2025 Cruz Roja en Salamanca ha dado apoyo a 45 mujeres en la provincia a través del proyecto 'Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género para su empoderamiento, plena autonomía e integración en la sociedad', financiado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y sobre sociedades para la realización de programas de interés general.

El proyecto atiende de forma individualizada diferentes situaciones de vulnerabilidad social de las mujeres, especialmente generadas por la violencia de género. Para ello, Cruz Roja en Salamanca desarrolla actividades de información, orientación, acompañamiento, formación en competencias básicas y estratégicas con el objetivo de contribuir al empoderamiento, autonomía y adecuada integración social de las mujeres. A esto hay que sumar las acciones de sensibilización sobre violencia de género cuyo objetivo es contribuir a erradicar dicha violencia, detalla Cruz Roja en su comunicado.

Por otra parte, el servicio telefónico de Atención y protección para las víctimas de violencia ATENPRO, financiado por el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias ha atendido en lo que va de año a 117 mujeres en la provincia de Salamanca. Se trata de un dispositivo móvil y de geolocalización que se entrega a las mujeres víctimas de violencia de género valoradas por los Servicios Sociales. Es un servicio de atención inmediata las 24 horas del día y los 365 días del año que permite que las mujeres víctimas puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal de Cruz Roja específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades.