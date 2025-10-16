Cruz Roja monta una habitación simulada para animar a la acogida en Peñaranda Actualmente hay una demanda de 556 niños en la región y de 78 en Salamanca

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Jueves, 16 de octubre 2025, 22:52

Cruz Roja instaló este jueves una habitación infantil simulada en la calle Félix Mesonero de Peñaranda de Bracamonte aprovechando el mercadillo tradicional de los jueves para sensibilizar a la población sobre la necesidad de acoger menores. En la actualidad hay 556 niños, niñas y adolescentes de la comunidad autónoma y 78 de Salamanca que por diversas circunstancias no pueden ser cuidado por su familia de origen y se encuentran tutelados en centros por el Sistema de Protección a la Infancia.

Este jueves se desplazaron voluntarios y técnicos de Cruz Roja a Peñaranda de Bracamonte para buscar personas o familias interesadas de forma voluntaria y solidaria en ofrecer su hogar seguro, estable y afectuoso de forma temporal para acoger, acompañar y dar respuesta a las necesidades de adolescentes.

Cruz Roja gestiona este programa a través del Servicio de Acogimiento Familiar y el Servicio de Estancias Temporales de la Junta.