El Cristo de la Salud bendice Bañobárez

Las fiestas patronales en honor al Santo Cristo de la Salud impactan en la localidad de Bañobárez, cargadas de adrenalina, jovialidad y fiesta para todos los públicos, con especial protagonismo de las citas de corte taurino. Un concurso de calva abre la jornada del jueves, día 11, y por la tarde los carretones, en la plaza, servirán como aperitivo taurino para los más pequeños. A las 20:00 horas se celebrará el esperado toro de cajón, seguido de la suelta de vaquillas.

Esa misma noche, a las 22:30 horas, tendrá lugar el pregón de las fiestas patronales de 2025 y un desfile de disfraces que teñirá de color y buen ambiente las calles de la localidad. Para redondear la noche y la madrugada, una discoteca móvil insuflará vida a la zona del Caño.

El viernes, día 12, comenzará con hinchables para los más pequeños de la casa, en el Caño, escenario también de una comida solidaria a las 14:00 horas. Las peñas y la juventud en general se entregarán por completo por la tarde en la plaza durante un alocado Gran Prix, y el Cristo de la Salud saldrá por primera vez en esta edición con la tradicional bajada. La noche también tendrá matices taurinos, con una capea y disco móvil en la plaza y el Caño, respectivamente.

El sábado, los caballos cabalgarán junto a los astados en un trepidante encierro a caballo, y una novillada sin picadores protagonizará la tarde con la animación de la charanga. El Caño, escenario de las verbenas, vibrará esta vez con Seven.

El domingo, Bañobárez despide sus fiestas patronales por todo lo alto, despertando con el son del tamboril. Una misa oficiada por Martín Benito García, con la actuación del tamborilero Andrés García del Arco, será la antesala perfecta para un generoso convite. El encierro de las 13:00 horas, con ritmo de charanga, cerrará la mañana, y la tarde contará con la procesión de subida del Cristo de la Salud y una novedosa actuación de tentadero de aficionados con cortes, saltos y quiebros, seguidos de una capea para alargar la fiesta.

El programa

Ampliar Los jóvenes corren el encierro a caballo, una cita estelar.

Jueves, 11

12:00 horas: concurso de calva.

19:00 horas: carretones.

20:00 horas: toro de cajón y vaquillas.

22:30 horas: pregón de fiestas y desfile de disfraces en la plaza.

0:00 horas: verbena con la disco móvil Hersan Music en el Caño.

Viernes, 12

11:00 horas: hinchables en el Caño.

14:00 horas: comida solidaria.

18:00 horas: Gran Prix para las peñas, en la plaza.

20:30 horas: bajada del Santo Cristo de la Salud.

0:05 horas: capea nocturna con suelta de novillo y vaquillas.

1:00 horas: verbena con disco móvil La Saga, en el Caño.

Sábado, 13

13:00 horas: encierro a caballo, una bueyada infantil y pasacalles a cargo de la charanga Al Rojo.

18:00 horas: novillada sin picadores con novilleros de la Escuela de Tauromaquia. Todos los actos estarán amenizados por la charanga Al Rojo.

0:00 horas: orquesta Seven.

Domingo, 14

10:30 horas: tamborilero por las calles del pueblo.

11:00 horas: santa misa y convite.

13:00 horas: encierro urbano y pasacalles con la charanga Al Rojo.

17:30 horas: procesión con subida del Cristo de la Salud y ofertorio.

19:00 horas: tentadero de aficionados, saltos y quiebros, y capea.

José María Regalado, alcalde: «Pronto estará renovada la carretera» Además de citas icónicas, como la tradicional comida solidaria cuya recaudación se destina a la asociación Los Hijos del Maíz, el Consistorio trae novedades, y no solo en lo referente a las fiestas. ¿Qué cambios hay en las fiestas? —Este año hemos decidido cambiar la novillada del domingo con gente de la Escuela de Tauromaquia por un tentadero de aficionados, ya que por la zona hay bastantes y son conocidos. A continuación, realizaremos recortes. ¿Qué mejoras ha habido en el pueblo y en qué se sigue trabajando? —De la carretera desde Bañobárez a Lumbrales ya solo queda el asfaltado; se está arreglando y ensanchando hasta el cruce con la carretera de Olmedo con San Felices, y a continuación se centrarán en el otro tramo que queda. Esta es la promesa que nos ha hecho la Diputación. Calculamos que para mediados de octubre estarán finalizadas las mejoras. Esta es una de las nuevas obras que ha emprendido la Diputación aquí; también nos concedió la subvención para arreglar un puente antiguo y característico, que se llevó el agua en las últimas riadas. La Diputación fue la única institución que nos ayudó, en este caso con 27.000 euros. El presupuesto asciende a unos 35.000 euros, de los cuales la Diputación nos concede 27.000. Además, con los Planes Provinciales tenemos el proyecto de asfaltado de varias calles, en las que previamente habíamos cambiado las redes de abastecimiento. Seguiremos con estas actuaciones, y cabe destacar que ya hemos renovado todas las luminarias.