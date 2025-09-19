Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal José Antonio Pérez Blanco. ARCHIVO

Crisis política en Vitigudino: renuncia el concejal José Antonio Pérez Blanco

El concejal presenta su dimisión a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local

María Andrea Sandia

Vitigudino

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:23

El concejal de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha presentado este viernes su renuncia a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local que ostentaba hasta la fecha en el Ayuntamiento de la localidad.

Según ha precisado el concejal esta renuncia se debe a la falta de acuerdo con la actual administración municipal, ya que «existen grietas en la confianza precisa y necesaria para la continuidad en el ejercicio de los cargos locales. Son variadas las incidencias acaecidas y decisiones u acontecimiento (producidos por la Corporación y Ayuntamiento) no compartidos por esta parte, motivo por el que me veo en la obligación ética y política de presentar de renuncia», ha señalado José Antonio Pérez Blanco en el documento en el que comunica su dimisión al Ayuntamiento de Vitigudino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  3. 3 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  4. 4 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  5. 5 El rey vuelve a su palacio
  6. 6 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  7. 7 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  8. 8 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  9. 9 Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa
  10. 10 El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Crisis política en Vitigudino: renuncia el concejal José Antonio Pérez Blanco

Crisis política en Vitigudino: renuncia el concejal José Antonio Pérez Blanco