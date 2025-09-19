Crisis política en Vitigudino: renuncia el concejal José Antonio Pérez Blanco El concejal presenta su dimisión a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local

María Andrea Sandia Vitigudino Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:23 | Actualizado 17:47h. Comenta Compartir

El concejal de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha presentado este viernes su renuncia a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local que ostentaba hasta la fecha en el Ayuntamiento de la localidad.

Según ha precisado el concejal esta renuncia se debe a la falta de acuerdo con la actual administración municipal, ya que «existen grietas en la confianza precisa y necesaria para la continuidad en el ejercicio de los cargos locales. Son variadas las incidencias acaecidas y decisiones u acontecimiento (producidos por la Corporación y Ayuntamiento) no compartidos por esta parte, motivo por el que me veo en la obligación ética y política de presentar de renuncia», ha señalado José Antonio Pérez Blanco en el documento en el que comunica su dimisión al Ayuntamiento de Vitigudino.

