Crisis política en Vitigudino: renuncia el concejal José Antonio Pérez Blanco
El concejal presenta su dimisión a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local
Vitigudino
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:23
El concejal de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, ha presentado este viernes su renuncia a los cargos de 1er teniente de alcalde y concejal delegado de Hacienda y Desarrollo Local que ostentaba hasta la fecha en el Ayuntamiento de la localidad.
Según ha precisado el concejal esta renuncia se debe a la falta de acuerdo con la actual administración municipal, ya que «existen grietas en la confianza precisa y necesaria para la continuidad en el ejercicio de los cargos locales. Son variadas las incidencias acaecidas y decisiones u acontecimiento (producidos por la Corporación y Ayuntamiento) no compartidos por esta parte, motivo por el que me veo en la obligación ética y política de presentar de renuncia», ha señalado José Antonio Pérez Blanco en el documento en el que comunica su dimisión al Ayuntamiento de Vitigudino.
