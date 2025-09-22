Un CRa con prestigiosos proyectos educativos premiados en Doñinos

EÑE Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Ayuntamiento de Doñinos Dirección Calle Escuelas, 2-4, 37120, Doñinos

Teléfono de contacto 923330001

Página web www.ayto-doninos.com

La localidad de Doñinos cuenta con un bloque de escolares de 217 niños que cursan sus estudios en el CRA Domingo de Guzmán. De ellos 27 acuden a clase desde la urbanización Peñasolana.

El equipo docente del colegio, compuesto por 26 personas, junto a los chavales, este año han logrado el prestigioso premio Leeureka de la Universidad de Salamanca, dirigido a los centros educativos rurales de municipios con una población inferior a 4.000 habitantes al que se podían presentar trabajos de las comunidades educativas de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. El galardón lo han obtenido con un podcast elaborado por el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria sobre cómo ha cambiado la vida en Doñinos desde la generación de sus abuelos hasta la actualidad.

Como premio los alumnos han obtenido una biblioteca con cerca de un centenar de libros y valorada en 3.000 euros. El colegio además, también ofrece los servicios de: madrugadores, en el que se atiende a 78 niños; comedor, que cuenta con 140 usuarios registrados, y también tardones y actividades extraescolares. Asimismo, el municipio cuenta con la escuela infantil José Cerezal, para niños de 0 a 3 años que cuenta con 35 alumnos y 6 profesionales.

Desde el Consistorio de Doñinos cada año se apuesta por atender las necesidades de la comunidad educativa y este año se han llevado a cabo tres actuaciones.

Tal como señaló el alcalde, Agustín Rodríguez: «Con la subvención del POE de Diputación se ha realizado el cambio de todas las luminarias del colegio y la escuela infantil a sistema led, con el consiguiente ahorro en la factura energética municipal. En segundo lugar, con la ayuda económica de Diputación para obras en los colegios se ha realizado el hormigonado de los patios del colegio en la zona que se amplió recientemente. Algo que ha supuesto unos 9.000 euros y 280 metros cuadrados de patios».

En tercer lugar, el primer edil recordó, que al desdoblarse algunas de las aulas del centro educativo, con ayuda de la Dirección Provincial de Educación, se han actualizado, y ampliado las conexiones a internet, porque en algunas aulas no había. Ahora está disponible la conexión en todas ellas».

Para el municipio y los responsables del Consistorio, «es importante mantener la apuesta por la educación de los niños y la calidad en las instalaciones, de forma que el pueblo puede seguir creciendo de forma atractiva para las familias y que quieran asentarse aquí porque se les ofrecen los servicios que necesitan».

Así también Doñinos ofrece actividades de enseñanza no reglada tanto para niños como adultos y cuenta en estos momentos con las solicitudes abiertas para recibir las ayudas familiares para libros y material escolar para los niños empadronados.