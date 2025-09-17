Las Cortes instan a la Junta a mejorar la seguridad vial en la SA-804 a su paso por Cabrerizos La propuesta socialista consigue luz verde para instalar un paso peatonal y mejorar la iluminación

EÑE / Francisco Martín Cabrerizos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

La Comisión de Movilidad y Transformación Digital de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles una proposición no de ley (PNL) que insta a la Junta a ejecutar «a la mayor brevedad posible» un proyecto integral de mejora de la seguridad vial en la carretera SA-804, en el tramo que atraviesa el municipio de Cabrerizos.

La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha salido adelante con 11 votos a favor y 7 abstenciones del Partido Popular. El texto aprobado establece como actuación prioritaria la instalación de un paso peatonal seguro en el kilómetro 1 de la carretera, en el entorno de la glorieta de acceso al casco urbano. También contempla la mejora de la señalización vial y la iluminación del tramo, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes tanto para vehículos como para peatones.

Durante el debate, el procurador socialista Fernando Pablos ha recordado que «Cabrerizos sigue dividido por una vía con tráfico intenso y sin condiciones de seguridad adecuadas». En su intervención, ha señalado además que «ya en 2017 esta Cámara aprobó una propuesta similar, pero no se ha ejecutado. No podemos seguir esperando a que ocurra una nueva tragedia».

La carretera SA-804 conecta Salamanca con varias localidades como Aldealengua, San Morales o Aldearrubia y soporta un tráfico denso, especialmente en las horas punta. El tramo que cruza Cabrerizos es especialmente problemático, ya que muchas personas deben cruzarlo a diario para acceder a servicios esenciales como el colegio o el consultorio médico.

Tanto Vox, como Soria ¡Ya! y el grupo mixto han respaldado la proposición, destacando la urgencia de actuar tras años de inacción. Por su parte, los populares se ha abstenido. «Es un tema técnico, no político. Se debe hacer un estudio técnico real para ver cuántos peatones pasan por allí», ha puntualizado el popular, Juan Jesús Blanco.