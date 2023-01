Convocan una Comisión Gestora para solucionar el conflicto de la Lonja de Salamanca

La Diputación de Salamanca ha citado el lunes a los miembros de la Comisión Gestora para intentar dar una salida al conflicto que se vive entre los vocales de la mesa de vacuno de vida de la Lonja Agropecuaria después de las declaraciones de Ricardo Escribano, vocal ganadero, en contra de los tratantes que integran el sector comprador.

El órgano de la Diputación se reunirá a partir de las 9 de la mañana y en él se intentará, según señaló el diputado provincial de Agricultura y Ganadería, Julián Barrera encontrar una salida. “El enfrentamiento entre ganaderos y tratantes es muy perjudicial para el sector”, señaló. Aseguró que no está sobre la mesa la expulsión del vocal y sí la propuesta de una disculpa, algo que ya le pidieron el lunes los diputados José Roque y el propio Julián Barrera antes de la celebración de la mesa y que hizo el vocal pero refiriéndose “a la forma” pero no al fondo. Eso no contentó a los tratantes, que abandonaron la Lonja como protesta.

La Comisión Gestora la integran el diputado de Agricultura y Ganadería, Julián Barrera, en representación del presidente de la Diputación de Salamanca; los diputados provinciales que también son presidentes de mesas de precios, Javier García y José Roque; el gerente del mercado de ganados, David Pastor; el secretario del mercado, José María Guinaldo; el jefe del servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta, Javier García Presa; y dos vocales elegidos por el resto de miembros de las mesas y que son Víctor Rodríguez y el propio Ricardo Escribano.

Si el pasado martes la Asociación de Tratantes y Cebaderos -Astrace- exigía el cese del vocal de ASAJA, el jueves la organización agraria emitió un comunicado en el que califica de “autoritaria” la posición de Astrace y ratifica su apoyo a Ricardo Escribano. “La asociación de tratantes no ha sido capaz de pedir disculpas ni de reprochar a aquellos que increparon al vocal”, señaló Juan Luis Delgado, presidente del colectivo. ASAJA ratificó al vocal, al que no cesará “de ninguna manera” porque, señala, “es uno de los más acérrimos defensores del sector”. La organización mantiene que ha recibido numerosas muestras de apoyo de asociaciones y cooperativas de ganaderos y mantiene que “si no se condenan los actos de violencia y se repiten mínimamente, el sector productor abandonará las mesas”.

“No es de recibo -señala ASAJA- que una asociación como Astrace apoye los hechos premeditados y acaecidos el lunes 23 de enero, cuando se temió por la seguridad del vocal, que fue increpado con amenazas, insultos y sufrió tal acorralamiento que tuvo que ser escoltado por miedo a agresiones”, mantiene.

La Diputación, a través de Julián Barrera, mantiene que si no acude al final nadie a la mesa, será la institución provincial la que fije precio, algo que en el caso de vacuno de vida lleva haciendo desde agosto y no descarta tampoco que se suspenda “sine die” la celebración de la mesa de vacuno de vida.