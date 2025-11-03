Una convivencia, el concurso de puzzles o los días para la tolerancia y contra la violencia de género, propuestas de Guijuelo joven La programación de noviembre del centro juvenil comienza esta semana con la semana de Italia y una convivencia Erasmus con estudiantes de ese país

TEL Guijuelo Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

Llega noviembre a Guijuelo joven y, con él, algunas de las actividades más afianzadas dentro de la programación del centro, como el concurso de puzzles, que celebrará el último fin de semana de mes su decimonovena edición. Las instalaciones del centro juvenil han acogido la presentación de la agenda de este mes, si bien, las bases del concurso se desarrollarán más adelante.

Noviembre comienza con sabor a Italia, ya que el centro celebrará hasta el jueves la semana de Italia para celebrar el viernes una convivencia con alumnos Erasmus de ese país, que llegan a Guijuelo a través de un programa del instituto Vía de la Plata.

La actividad continuará el día 8 con un taller de defensa personal y con la conmemoración del día internacional para la tolerancia (del 11 al 13).No faltará el torneo de futbolín del día 14 o un taller de magia, el 15 de noviembre, para jóvenes a partir de 1º de ESO y con inscripción previa. Del 18 al 20 habrá manualidades para crear blocs de notas y el día 21 un «Scape room» con temática relacionada con el 25N, día contra la violencia de género, que también se conmemorará del 25 al 27.

El día 22 se jugará al Kahoot y el último fin de semana estará protagonizado por el concurso de puzzles.

Temas

Jóvenes

Guijuelo

Actividades