El convenio de mejoras en el Embalse de Béjar plantea 3 millones de inversión para asegurar el abastecimiento

El convenio de mejoras del servicio de abastecimiento en la Mancomunidad del Embalse de Béjar plantea una inversión de tres millones de euros de los que el 80% correrían a cargo de la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial de modo que la Mancomunidad sólo tendría que aportar un 20%, es decir, 600.000 euros.

Dicho convenio plantea mejoras que la mancomunidad lleva reclamando y gestionando desde hace años, como el nuevo depósito en Valdesangil, que permitiría garantizar un abastecimiento continuo a los municipios mancomunados y evitaría los cortes de suministro que han sufrido este año localidades como Sanchotello, Navalmoral de Béjar o Aldeacipreste, entre otros. El acuerdo incluye también la mejora de interconexión de la captación en el azud del río Cuerpo de Hombre con la estación de tratamiento de agua potable (la potabilizadora), una nueva conducción de conexión entre el depósito de Llano Alto y el de Valdesangil, la mejora del conexionado en el depósito de Pinos, casetas de válvulas y entrega con reducción en cada uno de los puntos de entrega, así como telecontrol en todo el sistema.

Asimismo, el convenio de prestación de servicios, que se firmaría por un periodo inicial de 25 años, permitiría la revisión de averías, el telecontrol de la red o las reparaciones, entre otras mejoras. Una mejora «sustancial», considera el presidente, Carlos Parra, que espera el visto bueno de los municipios para poder llevar a cabo la firma del convenio con la entidad pública Somacyl. Y es que, la aportación de la Diputación, que sería 1,2 millones de euros, se realizaría por medio de una subvención a la Mancomunidad. La Junta aportaría también 1,2 millones.

La Mancomunidad cuenta ya con una memoria de los costes que implican las mejoras y la obra más cara es el depósito nuevo, que supera los 835.000 euros. De hacerlo sólo la Mancomunidad, tendría que aportar el total del coste de la obra pero, a través del convenio, su aportación sería del 20%. La conexión del azud con la ETAP asciende a 190.000 euros y la instalación de casetas de entrega, previas a cada depósito municipal, dotadas de contador electromagnético supone una inversión de otros 600.000 euros incluidos también en el acuerdo.

En 1989 se redactaba el «Proyecto de Béjar-Ledrada, abastecimiento comarcal a varios núcleos desde el pantano de Navamuño», que tenía el objetivo de abastecer Béjar, Ledrada y los pueblos ubicados entre ellas. Poco a poco fueron sumándose más localidades hasta superar la veintena de municipios. Sin embargo, los medios que abastecen a estos pueblos son prácticamente los mismos que hace 36 años por lo que el servicio se está quedando obsoleto. Una prueba de ello ha sido este verano cuando el depósito regulador de Fuentebuena, que en realidad está en término de Valdesangil, ha dejado a pueblos sin agua durante varios días. Sanchotello o Aldeacipreste lo han sufrido en plenas fiestas de agosto cuando la población se multiplica de forma notable y la demanda de agua, también.

Hasta cinco alcaldes de Béjar, dos del PP y tres del PSOE, han presidido la Mancomunidad del Embalse de Béjar sin que se hayan llevado a cabo cambios en los estatutos de la mancomunidad, como reclama la normativa. Uno de los puntos más espinosos es el de la representatividad, que deja a Béjar con el 52% de los votos, detalle que han cuestionado numerosos municipios desde hace años y que reclaman una solución definitiva. De hecho, la última reunión de la Mancomunidad dejó sobre la mesa este punto para realizar una propuesta más concreta, que afronte de una sola vez todos los cambios que haya que realizar. Algunos alcaldes de la zona plantean sus reservas y temen que el Ayuntamiento de Béjar no ceda esa mayoría de la que dispone.