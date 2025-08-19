Consulta el programa completo de las fiestas de Peñaranda de Bracamonte 2025 Música, toros y espectáculos que lucen su protagonismo en el programa de las fiestas

Un grupo de jóvenes disfruta de las fiestas.

Arranca las fiestas de Peñaranda de Bracamonte y el espectáculo pirotécnico y musical Damonion volverá estas Ferias y Fiestas a la ciudad para ofrecer su espectáculo itinerante de pirotecnia participativo basado en la técnica de los correfocs o correfuegos típicos de la tradición levantina que consisten en espectáculos callejeros con fuegos artificiales donde personas disfrazadas de diablos corren y bailan, interactuando con el público.

En la ciudad de Peñaranda de Bracamonte es ya una tradición que esperan los vecinos, veraneantes y personas de otros pueblos con grandes ganas para sumergirse en una experiencia totalmente diferente a lo que se puede ver habitualmente en las fiestas de las localidades cercanas.

Este año se hará el domingo a las 22:00 horas desde la plaza de la Constitución, donde partirá el recorrido por plazas y calles y donde terminará con la parte más esperada y sorprendente.

Debido al riesgo que implica la participación en esta actividad, desde la concejalía de Festejos han recordado la conveniencia de utilizar ropa adecuada todos lo que participen. Además desde el Ayuntamiento han pedido a los comerciantes e industriales que colaboren protegiendo en la media de los posible sus establecimientos.

El espectáculo Damonion está formado por zancudos y un dragón de 5,4 metros de altura, con iluminación LED y 4.800 W de sonido, estructuras pirotécnicas que se desplazan por el recorrido habilitado. La parte final consistirá en un espectáculo piromusical en escenario equipado con equipo de luz y sonido con pirotecnia terrestre y aérea.

Seis noches de verbena con las mejores orquestas

Una de las apuestas más decididas de la comisión de Festejos de Peñaranda de Bracamonte son las orquestas. El Ayuntamiento no escatima esfuerzos en hacerse con las mejores para cada noche. Las verbenas con orquesta son uno de los ingredientes esenciales que se servirán en estas Ferias y Fiestas en el parque 'La Huerta'.

El jueves volverá a la ciudad la orquesta salmantina 'Princesa', destacada por ofrecer espectáculos en gran formato y que entre sus componentes cuenta con cuatro cantantes y dos metales, trompeta y saxo.

El viernes se disfrutará de la gran novedad en mayúsculas. Se trata de la orquesta 'Kubo', «una de las Top 5 en el panorama nacional», en palabras del concejal de Festejos, Pedro José Pérez. Además es el primer año que esta agrupación actúa en la provincia de Salamanca.

La gran apuesta de Peñaranda de Bracamonte es la orquesta 'La Misión', que vuelve a la ciudad por la excelente valoración que siempre ha obtenido con sus actuaciones en las Ferias y Fiestas. Este año lo hace en la noche del sábado.

El grupo mirobrigense 'SMS' cerrará la programación de verbenas en Peñaranda de Bracamonte con su actuación el domingo. «Es una de las que más pide el público para cerrar fiestas», detalla el edil de Fiestas.

Dos tributos y un festival en el patio del Unamuno

La programación de Ferias y Fiestas está enriquecida este año con actuaciones musicales variadas en formato gratuito.

La comisión de Festejos apuesta por ofrecer dos tributos y un festival que se llevarán a cabo en el patio del colegio Miguel de Unamuno.

El primero de estos eventos musicales es el tributo 'Haciendo el Indie' que será el jueves a las 22:30 horas. Se trata de una de las mejores bandas que hace uno de los mejores tributos en España a todo lo que es la música indie de los últimos años y ofrecerá versiones de Vetusta Morla, Viva Suecia, Lori Meyers, Supersubmarina, Izal, Arde Bogotá y Miss Caffeina, La la love you, Shinova y otros.

El viernes a las 22:30 horas se disfrutará del tributo 'The Singles, ¡por qué no ser amigos', que está basado en la gira'05 que hicieron juntos Hombres G y El Canto del Loco.

Este segundo tributo engloba música de los años 80 y 90, para satisfacer a un amplio abanico de edades según informó el concejal de Festejos, Pedro José Pérez.

Festival música urbana

En sábado o más bien el domingo a las 2 de la madrugada, como cierre festivo de la jornada tras la verben a cargo de la orquesta 'La Misión' será el festival Loca FM - Loca Urban en el que estarán los djs Omar GM, Adrian I, Noa Sánchez, Patry Blázquez y Sergio González.

«El motivo de desplazarlos al patio del colegio es porque el espacio es mucho más amplio que el parque la Huerta, donde no sabemos si entraría el camión escenario del festival», justificó el concejal de festejos al dar a conocer estos tres espectáculos musicales. «Son eventos gratuitos de distintos estilos musicales, creemos que son de muy buena calidad y apostamos porque el público nos acompañe, ya que no hemos optado por conciertos, creo que van a tener calidad para hacer frente a estas Ferias y Fiestas 2025 y poder satisfacer la demanda musical que se viene pidiendo desde hace años», matizó Pedro Pérez a la vez que explicó que con estas tres propuestas han buscado ofrecer satisfacción para diferentes tipos de público.

Este año a diferencia de anteriores, en las Ferias y Fiestas no se incluyen actuaciones musicales de entrada con lo que quienes quieran acudir podrán hacerlo sin limitación en su presupuesto personal.

Dos citas para los más taurinos

La centenaria plaza de toros 'La Florida' de Peñaranda de Bracamonte acogerá dos festejos taurinos pensados en dar satisfacción a las personas amantes del mundo del toro.

El sábado a las 18:00 horas habrá una corrida de toros mixta con dos toros de la ganadería de D. Benítez Cubero de Sevilla para el rejoneador de Peñaranda de Bracamonte, Sergio Pérez de Gregorio.

Los toreros banderilleros Manuel Escribano e Ismael Martín de Cantalpino lidiarán cuatro toros de la ganadería de María Loreto Charro Santos.

El jueves a las 19:00 horas será el gran concurso de cortes, quiebros y saltos para 12 recortadores de primer nivel incluido el de Peñaranda de Bracamonte, Sergio Hernández. Posteriormente habrá suelta de vaquillas con animación musical.

Peñaranda de Bracamonte volverá a ver en el coso de 'La Florida' al torero cantalpinés Ismael Martín que ya ha pisado esta arena como novillero y como matador de toros.

El cartel taurino también luce a las figuras locales destacadas de Sergio Pérez y Sergio Hernández.

Consulta el programa completo

Martes 19 de agosto

19:30 horas. Concentración de peñas amenizada por la disco móvil 'Zarabanda', 'Nuevo Origen' y los Dj's Briyi, Djangoö y Dani Jiménez (ganador del concurso 2024) en la plaza de España.

21:00 horas. Disparo del chupinazo anunciador de las Ferias y Fiestas desde el balcón del Centro de Desarrollo Sociocultural.

21:30 horas. Acto inaugural de las Ferias y Fiestas 2025, proclamación de las reinas y reyes con sus cortes de honor. A continuación, pregón a cargo de Fernando Pinto Hernández. Gala presentada por Raúl Blázquez e Inés Vaquero, amenizada por Michel Núñez en la plaza de la Constitución. Inauguración de la iluminación eléctrica en el conjunto histórico de las plazas, recinto ferial, zona de las carpas y feria de día en la plaza de la Constitución.

21:30 horas. Concurso de Dj's.

00:30 horas. Verbena a cargo de la orquesta 'Marsella'.

Miércoles 20 de agosto

11:00 horas. Salida de los cabezudos acompañados de la dulzaina desde el Ayuntamiento. Recorrido:plaza de la Constitución, plaza de España, calles El Carmen, Nuestra Señora, San José, Carlos I, plaza Nueva, Elisa Muñoz, plaza Agustín Martínez Soler y Ayuntamiento.

12:00 horas. Cuentacuentos 'Carioca' en el parque La Huerta.

17:00 horas. Yincana de peñas peñarandinas con divertidas pruebas de fuerza, velocidad y habilidad para todas las peñas en la plaza de España.

21:00 horas. Degustación de patatas meneás solidarias a cargo de la restauración del patrimonio de Peñaranda en la zona de carpas.

22:30 horas. Espectáculo musical a cargo de Rocío Durán en la plaza de la Constitución.

22:30 horas. Correpeñas a cargo de la charanga 'Dale Kaña 2.0' desde el templete.

00:30 horas. Verbena a cargo de la orquesta 'Princesa en el parque 'La Huerta'.

Jueves 21 de agosto

11:00 horas. Salida de los cabezudos acompañados de la dulzaina 'Alborada' desde el Ayuntamiento. Recorrido: plaza Agustín Martínez Soler, Bebedero, plazuela de Santa Apolonia, calles Ramón y Cajal, plaza Nueva, Elisa Muñoz, plaza Agustín Martínez Soler y Ayuntamiento.

11:45 horas. Parque infantil con Pedaljop's, Ludoteca, Increíbles, Bote en bote, Pecera Acuática, Tobogán acuático y Pasillo Deslizante acuático, a cargo de 'Animaciones Karikatura' en la plaza Nueva y travesía Severo Ochoa.

19:00 horas. Gran concurso de cortes, quiebros y saltos. A continuación gran suelta de vaquillas con animación musical.

21:00 horas. Actuación musical a cargo de Bornolero de España en la plaza de la Constitución.

22:30 horas. Tirbuto 'Haciendo el Indie' en el patio del colegio Miguel de Unamuno.

00:30 horas. Verbena a cargo de la orquesta 'Cayenna' en el parque 'La Huerta'.

Viernes 22 de agosto

11:00 horas. Salida de los cabezudos acompañados de la dulzaina 'Alborada' desde el Ayuntamiento. Recorrido: calles Luz Baja, Plazuela, El Nido, Medina, Salvador Gómez de Liaño, Ayuntamiento.

12:00 horas. Actividad de medio ambiente en el parque 'La Huerta'.

12:00 horas. Santa misa en honor a nuestra patrona Santa María Reina en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

18:30 horas. Fiesta con nuestros mayores acompañados por Mariano Díaz en el pabellón del colegio Severiano Montero.

21:00 horas. Recital de música tradicional a cargo del conjunto 'Folk on Crest' en la plaza de la Constitución.

22:30 horas. Tributo 'Desingles' en el patio del colegio Miguel de Unamuno.

00:30 horas. Verbena a cargo de la orquestas 'Kubo' en el parque 'La Huerta'.

Sábado 23 de agosto

11:00 horas. Salida de los cabezudos acompañados de la dulzaina 'Alborada' desde el Ayuntamiento. Recorrido: calles Salvador Gómez de Liaño, San Luis, residencia Sagrado Corazón, San Luis, Salvador Gómez de Liaño, Ayuntamiento.

13:30 horas. Recepción de alcaldes y presidentes de asociaciones de mayores de la comarca.

18:00 horas. Gran corrida de toros mixta para los toreros banderilleros Manuel Escribano e Ismael Martín y el rejoneador Sergio Pérez.

21:00 horas. Pasacalles a cargo de la charanga 'Dale Kaña 2.0' desde el templete.

23:00 horas. Verbena a cargo de la orquesta 'La Misión' en el parque 'La Huerta'.

02:00 horas. Festival Loca FM en el parque 'La Huerta'.

Domingo 24 de agosto

11:00 horas. Salida de los cabezudos acompañados de la dulzaina 'Alborada' desde el Ayuntamiento. Recorrido: Plaza de España, calles El Carmen, Nuestra Señora, San José, paseo de Los Jardines, San José, Nuestra Señora, El Carmen, plaza de España, plaza de la Constitución y Ayuntamiento.

12:00 horas. Espectáculo de magia infantil a cargo del mago 'Oski' en la plaza Nueva o plaza de España.

18:00 horas. Visita a nuestros mayores en las residencias del Sagrado Corazón y de San Pedro Advíncula.

19:30 horas. Peñarandapinta 'Lo que la música me cuenta' en el parque 'La Huerta'.

22:00 horas. Espectáculo pirotécnico y musical a cargo de la compañía de teatro 'AnimATS Producciones' en la plaza de la Constitución.

23:30 horas. Verbena a cargo de la orquesta 'SMS' en el parque 'La Huerta'.

Lunes 25 de agosto

20:30 horas. Degustación de carne de novillo. Acompañados por la dulzaina 'Alborada' en la plaza de la Constitución.